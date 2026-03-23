Творці Crimson Desert пояснили використання ШІ та пообіцяли все виправити

Розробники Crimson Desert зі студії Pearl Abyss прокоментували скандал з ШІ-зображеннями, знайденими в проєкті. Творці рольової гри виправдались та пообіцяли виправити ситуацію.

Гучний реліз Crimson Desert дещо запакостила неочікувана знахідка геймерів, які відшукали у проєкті одразу кілька зображень, недбало створених штучним інтелектом, повідомляє 24 Канал.

Crimson Desert спокутає свою провину?

Всього за день після релізу гри, уважні геймери знайшли у ній сліди використання ШІ. Ще й до того ж, не вельми якісні.

Це одразу засмутило величезну кількість гравців, які заходилися критикувати розробників у соцмережах та сипати негативні відгуки на проєкт, повідомляє Gamerant.

Нарешті, тишу порушили представники студії Pearl Abyss, повністю визнавши провину.

У соцмережі X акаунт Crimson Desert опублікував детальне пояснення, у якому творці гри розповіли, що дійсно користувалися ШІ на ранніх етапах розробки. За їх словами, це суттєво допомогло пришвидшити процес.

Разом з тим, у кінцевій версії гри усі сліди використання штучного інтелекту, як от вже згадані зображення, мали бути змінені на якісні арти, виконані професіоналами.

Це не відповідає нашим внутрішнім стандартам, і ми несемо за це повну відповідальність. Ми також визнаємо, що мали чітко оповістити про використання нами штучного інтелекту. Хоча ці інструменти використовувалися переважно на ранніх етапах розробки, з очікуванням, що ці ресурси будуть замінені до релізу, ми розуміємо, що це не виправдовує відсутність прозорості. Ми щиро перепрошуємо за ці прикрості,

– йдеться у зверненні.

Як вирішення ситуації, розробники пообіцяли провести "комплексний аудит усіх ігрових ресурсів" та вжити заходів аби у грі більше не залишилося "творінь" генеративного ШІ.

