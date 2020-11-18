Журналісти порахували приблизні прибутки стрімерів з платформи Twitch за 2020 рік. Найкращим серед чоловіків став "xQc", а у жіночому сегменті – стрімерка "Pokimane".

Портал Dexerto опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних стрімерів та стрімерок на платформі Twitch у 2020 році. У кожному сегменті є свої впевнені лідери.

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Чоловіки

Топ найкращих серед чоловіків виглядає таким чином:

"xQc" – 1 984 000 доларів "NICKMERCS" – 1 737 535 доларів "Ibai" – 1 373 605 доларів "Odablock" – 1 298 619 доларів "TimTheTatman" – 1 210 739 доларів

У цьому рейтингу впевнено лідирує Фелікс "xQc" Ленг'єл. Він професійний гравець у грі Overwatch та давня зірка платформи Twitch. Нік "NICKMERCS" Колчефф знаходиться на другому місці, свою популярність здобув завдяки грі у Fortnite та Call of Duty. Не всі найкращі стрімери платформи Twitch з США, на третій сходинці знаходиться Ібай "Ibai" Лланос з Іспанії. Він професійний коментатор у дисципліні League of Legends.

Рейтинг найбільш високооплачуваних стрімерів / світлина з сайту Dexerto

Жінки

Топ найкращих серед жінок виглядає таким чином:

"Pokimane" – 550 060 доларів "Amouranth" – 384 599 доларів "LilyPichu" – 339 354 доларів "itsHafu" – 121 542 доларів "DizzyKitten" – 115 311 доларів

У жіночому рейтингу впевнено лідирує Іман "Pokimane" Аніс, яка відома обмеженням максимальної суми для донату на своїх стрімах (не більше 5 доларів). Кетлін "Amouranth" Сірагуза лише друга, хоча вона постійно у центрі різноманітних скандалів. Її акаунт вже блокували навіть за демонстрацію статевих органів. Третя у цьому топі Лілі "LilyPichu" Кі, яка зазвичай грає у League of Legends та Valorant. Жінки на платформі Twitch отримують свої прибутки від:

70% – підписки на канал

23% – рекламні інтеграції

7% – донати від користувачів

Жінки дуже сильно програють чоловікам у питанні заробітку на платформі Twitch. Навіть "Pokimane" не потрапила б у 30 найкращих, якби ці рейтинги об'єднали.

Рейтинг найбільш високооплачуваних стрімерок / світлина з сайту Dexerto