Журналисты посчитали примерные доходы стримеров с платформы Twitch за 2020 год. Лучшим среди мужчин стал "xQc", а в женском сегменте – стримерша "Pokimane".

Портал Dexerto опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых стримеров и стримерш на платформе Twitch в 2020 году. В каждом сегменте есть свои уверенные лидеры.

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Мужчины

Топ лучших среди мужчин выглядит следующим образом:

"xQc" – 1 984 000 долларов "NICKMERCS" – 1 737 535 долларов "Ibai" – 1 373 605 долларов "Odablock" – 1 298 619 долларов "TimTheTatman" – 1 210 739 долларов

В этом рейтинге уверенно лидирует Феликс "xQc" Ленгьел. Он профессиональный игрок в игре Overwatch и давняя звезда платформы Twitch. Ник "NICKMERCS" Колчефф находится на втором месте, свою известность получил благодаря игре в Fortnite и Call of Duty. Не все лучшие стримеры платформы Twitch с США, на третьем месте находится Ибай "Ibai" Лланос из Испании. Он профессиональный комментатор в дисциплине League of Legends.

Рейтинг самых высокооплачиваемых стримеров / фотография с сайта Dexerto

Женщины

Топ лучших среди женщин выглядит следующим образом:

"Pokimane" – 550 060 долларов "Amouranth" – 384 599 долларов "LilyPichu" – 339 354 долларов "itsHafu" – 121 542 долларов "DizzyKitten" – 115 311 долларов

В женском рейтинге уверенно лидирует Иман "Pokimane" Анис, которая известна ограничением максимальной суммы для донатов на своих стримах (не более 5 долларов). Кэтлин "Amouranth" Сирагуза только вторая, хотя она постоянно в центре различных скандалов. Ее аккаунт уже блокировали даже за демонстрацию половых органов. Третья в этом топе Лили "LilyPichu" Ки, которая обычно играет в League of Legends и Valorant. Женщины на платформе Twitch получают свои доходы от:

70% – подписки на канал

23% – рекламные интеграции

7% – донаты пользователей

Женщины очень сильно проигрывают мужчинам в вопросе заработка на платформе Twitch. Даже "Pokimane" не попала бы в 30 лучших, если бы эти рейтинги объединили.

Рейтинг самых высокооплачиваемых стримерш / фотография с сайта Dexerto