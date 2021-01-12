Minecraft та Fortnite: відомі найпопулярніші геймерські теми у Twitter за 2020 рік
Тематика відеоігор у Twitter за 2020 рік встановила новий рекорд за кількістю твітів. Цього року рейтинг найпопулярніших ігор у цій соціальній мережі очолила Animal Crossing.
Представники соціальної мережі Twitter підбили підсумки 2020 року у відеоігрових категоріях. Тематика ігор встановила у цьому році одразу декілька історичних рекордів. Загалом, відеоігри зайняли 6 місце у рейтингу найпопулярніших тем у Twitter.
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Теми
Найпопулярніші відеоігрові теми у Twitter за 2020 рік:
- Геймінг
- Ігрові новини
- Кіберспорт
- Ігрові інфлюенсери
- PlayStation
- Fortnite
- Call of Duty
- Minecraft
- Animal Crossing
- Xbox
У 2020 році було написано рекордну кількість твітів на відеоігрову тематику – понад 2 мільярди, а це на 75% більше, ніж у 2019. Кількість унікальних авторів зросла аж на 49%, а кількість твітів про кіберспорт – на 14%. Активно обговорювалися теми пов'язані з PlayStation та Xbox, бо нові версії цих консолей вийшли лише у листопаді. Також варто відзначити відеогру Minecraft, яка вийшла у 2011 році, але має попит серед геймерів навіть зараз.
Найпопулярніші відеоігрові теми / світлина з порталу Twitter Blog
Відеоігри
Найпопулярніші відеоігри у Twitter за 2020 рік:
- Animal Crossing: New Horizons
- Fate/Grand Order
- Disney: Twisted-Wonderland
- Final Fantasy
- Fortnite
- Ensemble Stars!
- Knives Out
- Genshin Impact
- Apex Legends
- Identity V
Варто відзначити, що у топі чимала кількість японських відеоігор, які у нашому регіоні не мають особливого попиту. Навіть перше місце зайняла гра Animal Crossing: New Horizons, яка є ексклюзивом для японської консолі Nintendo Switch. Цікаво, що дуже популярна відеогра Genshin Impact змогла пробитися до топу, а інший феномен цієї осені Among Us поза рейтингом.
Найпопулярніші відеоігри / світлина з порталу Twitter Blog
Інші категорії
Також представники соціальної мережі Twitter визначили найкращих у ще деяких категоріях. Варто відзначити наступне:
- Найактивнішими стали японці, а їх вплив дуже відчувається на цю добірку від Twitter.
- Головною подією року для геймерів стала церемонія The Game Awards, яка пройшла лише у грудні 2020. Цікаво, що у рамках цього шоу майже не було голосних анонсів.
- Найпопулярнішою персоною у тематиці відеоігор став іспанський стрімер та кастер з нікнеймом ibai. Серед кіберспортсменів найкращим став Mongraal, який грає у Fortnite.
- Найчастіше обговорювали турніри у дисциплінах League of Legends, Call of Duty та Overwatch.
- Найпопулярнішою кіберспортивною організацією стала FaZe Clan, а українська команда Natus Vincere до топу не потрапила.
Країни, у яких тематика відеоігор обговорювалася найчастіше / світлина з порталу Twitter Blog
Найпопулярніші відеоігрові події / світлина з порталу Twitter Blog
Найпопулярніші персони у тематиці відеоігор / світлина з порталу Twitter Blog
Найпопулярніші кіберспортсмени / світлина з порталу Twitter Blog
Найпопулярніші кіберспортивні турніри / світлина з порталу Twitter Blog
Найпопулярніші кіберспортивні організації / світлина з порталу Twitter Blog
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