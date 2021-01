Тематика відеоігор у Twitter за 2020 рік встановила новий рекорд за кількістю твітів. Цього року рейтинг найпопулярніших ігор у цій соціальній мережі очолила Animal Crossing.

Представники соціальної мережі Twitter підбили підсумки 2020 року у відеоігрових категоріях. Тематика ігор встановила у цьому році одразу декілька історичних рекордів. Загалом, відеоігри зайняли 6 місце у рейтингу найпопулярніших тем у Twitter.

Актуально Неоднозначні бани на Twitch: "кіберспортивний проповідник" та відвертий бодіарт

Теми

Найпопулярніші відеоігрові теми у Twitter за 2020 рік:

Геймінг Ігрові новини Кіберспорт Ігрові інфлюенсери PlayStation Fortnite Call of Duty Minecraft Animal Crossing Xbox

У 2020 році було написано рекордну кількість твітів на відеоігрову тематику – понад 2 мільярди, а це на 75% більше, ніж у 2019. Кількість унікальних авторів зросла аж на 49%, а кількість твітів про кіберспорт – на 14%. Активно обговорювалися теми пов'язані з PlayStation та Xbox, бо нові версії цих консолей вийшли лише у листопаді. Також варто відзначити відеогру Minecraft, яка вийшла у 2011 році, але має попит серед геймерів навіть зараз.

Найпопулярніші відеоігрові теми / світлина з порталу Twitter Blog

Відеоігри

Найпопулярніші відеоігри у Twitter за 2020 рік:

Animal Crossing: New Horizons Fate/Grand Order Disney: Twisted-Wonderland Final Fantasy Fortnite Ensemble Stars! Knives Out Genshin Impact Apex Legends Identity V

Варто відзначити, що у топі чимала кількість японських відеоігор, які у нашому регіоні не мають особливого попиту. Навіть перше місце зайняла гра Animal Crossing: New Horizons, яка є ексклюзивом для японської консолі Nintendo Switch. Цікаво, що дуже популярна відеогра Genshin Impact змогла пробитися до топу, а інший феномен цієї осені Among Us поза рейтингом.

Найпопулярніші відеоігри / світлина з порталу Twitter Blog

Інші категорії

Також представники соціальної мережі Twitter визначили найкращих у ще деяких категоріях. Варто відзначити наступне:

Найактивнішими стали японці, а їх вплив дуже відчувається на цю добірку від Twitter.

Головною подією року для геймерів стала церемонія The Game Awards, яка пройшла лише у грудні 2020. Цікаво, що у рамках цього шоу майже не було голосних анонсів.

Найпопулярнішою персоною у тематиці відеоігор став іспанський стрімер та кастер з нікнеймом ibai. Серед кіберспортсменів найкращим став Mongraal, який грає у Fortnite.

Найчастіше обговорювали турніри у дисциплінах League of Legends, Call of Duty та Overwatch.

Найпопулярнішою кіберспортивною організацією стала FaZe Clan, а українська команда Natus Vincere до топу не потрапила.

Країни, у яких тематика відеоігор обговорювалася найчастіше / світлина з порталу Twitter Blog

Найпопулярніші відеоігрові події / світлина з порталу Twitter Blog

Найпопулярніші персони у тематиці відеоігор / світлина з порталу Twitter Blog

Найпопулярніші кіберспортсмени / світлина з порталу Twitter Blog

Найпопулярніші кіберспортивні турніри / світлина з порталу Twitter Blog

Найпопулярніші кіберспортивні організації / світлина з порталу Twitter Blog