Тематика видеоигр в Twitter за 2020 год установила новый рекорд по количеству твитов. В этом году рейтинг самых популярных игр в этой социальной сети возглавила Animal Crossing.

Представители социальной сети Twitter подвели итоги 2020 года в видеоигровых категориях. Тематика игр установила в этом году сразу несколько исторических рекордов. В общем, видеоигры заняли 6 место в рейтинге самых популярных тем в Twitter.

Актуально Неоднозначные баны на Twitch: "киберспортивный проповедник" и откровенный боди-арт

Темы

Самые популярные видеоигровые темы в Twitter за 2020 год:

Гейминг Игровые новости Киберспорт Игровые инфлюенсеры PlayStation Fortnite Call of Duty Minecraft Animal Crossing Xbox

В 2020 году было написано рекордное количество твитов на видеоигровую тематику – более 2 миллиардов, а это на 75% больше, чем в 2019. Количество уникальных авторов выросло аж на 49%, а количество твитов о киберспорте – на 14%. Активно обсуждались темы связанные с PlayStation и Xbox, поскольку новые версии этих консолей вышли только в ноябре. Также стоит отметить видеоигру Minecraft, которая вышла в 2011 году, но пользуется спросом среди геймеров даже сейчас.

Самые популярные видеоигровые темы / фотография с портала Twitter Blog

Видеоигры

Самые популярные видеоигры в Twitter за 2020 год:

Animal Crossing: New Horizons Fate/Grand Order Disney: Twisted-Wonderland Final Fantasy Fortnite Ensemble Stars! Knives Out Genshin Impact Apex Legends Identity V

Стоит отметить, что в топе немалое количество японских видеоигр, которые в нашем регионе не имеют особого спроса. Даже первое место заняла игра Animal Crossing: New Horizons, которая является эксклюзивом для японской консоли Nintendo Switch. Интересно, что очень популярная видеоигра Genshin Impact смогла пробиться в топ, а другой феномен этой осени Among Us вне рейтинга.

Самые популярные видеоигры / фотография с портала Twitter Blog

Другие категории

Также представители социальной сети Twitter определили лучших в еще некоторых категориях. Стоит отметить следующее:

Самыми активными стали японцы, а их влияние очень ощущается на эту подборку от Twitter.

Главным событием года для геймеров стала церемония The Game Awards, которая прошла только в декабре 2020. Интересно, что в рамках этого шоу почти не было громких анонсов.

Самой популярной персоной в тематике видеоигр стал испанский стример и кастер с никнеймом ibai. Среди киберспортсменов лучшим стал Mongraal, который играет в Fortnite.

Чаще всего обсуждали турниры в дисциплинах League of Legends, Call of Duty и Overwatch.

Самой популярной киберспортивной организацией стала FaZe Clan, а украинская команда Natus Vincere в топ не попала.

Страны, в которых тематика видеоигр обсуждалась чаще всего / фотография с портала Twitter Blog

Самые популярные видеоигровые события / фото с портала Twitter Blog

Самые популярные персоны в тематике видеоигр / фотография с портала Twitter Blog

Самые популярные киберспортсмены / фотография с портала Twitter Blog

Самые популярные киберспортивные турниры / фотография с портала Twitter Blog

Самые популярные киберспортивные организации / фотография с портала Twitter Blog