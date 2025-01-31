Ubisoft оновила торгову марку легендарної гри

У мережі з'явилася інформація про те, що Ubisoft по-тихому оновила торгову марку своєї культової гри, що запалило в серцях шанувальників надію на ремейк.

В Ubisoft можуть готувати оновлену версію легендарного платформера Rayman 3: Hoodlum Havoc. Такі висновки зробили шанувальники студії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Що може означати оновлення торгової марки

Для шанувальників культової серії Rayman 2025 рік може стати знаковим, адже Ubisoft поновила торгову марку для однієї з найпопулярніших частин франшизи.

Вперше випущена ще у 2003 році, Rayman 3: Hoodlum Havoc стала класикою жанру завдяки впізнаваному стилю, інноваційним механікам в ігровому процесі та чудернацьким персонажам.

У 2012 році фанати серії отримали ремастер гри, аж ось у листопаді 2024 компанія подала заявку на оновлення торгової марки для гри.

Це підмітив акаунт Rayman Together! у соцмережі X.

https://x.com/RaymanTogether/status/1884290969379692766

Ця новина одразу втішила давніх фанатів Ubisoft і хоча вона не означає, що студія насправді веде роботу над оновленим проєктом, але такий шанс беззаперечно існує.