Компанія Ubisoft знову опинилася у центрі гучних скандалів. З гри Watch Dogs: Legion вже видалили подкасти однієї журналістки, а гру Assassin's Creed Valhalla чекає новий патч.

Компанія Ubisoft опинилася у центрі двох масштабних скандалів. У гру Watch Dogs: Legion вже внесли правки, а от Assassin's Creed Valhalla лише чекає новий патч. У цьому матеріалі Games24 розповість про причини цих скандалів.

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Watch Dogs: Legion та радикальна феміністка

У грі Watch Dogs: Legion геймери знайшли подкасти "неоднозначної" журналістки. Їх озвучувала Хелен Льюїс, яка притримується трансфобних поглядів. Вона критикувала пропозицію по спрощенню процесу зміни статі у Великобританії, через це її почали відносити до трансфобних радикальних феміністок.

Трансфобія – збірне визначення для різноманітних форм негативної реакції на прояви трансгендерності та транссексуальності.

Ubisoft заявили, що не підтримують поглядів цієї журналістки та вже видалили ці подкасти з гри. У Watch Dogs: Legion Хелен Льюїс не висловлювала власні погляди, вона просто зачитувала виданий їй текст.

Ubisoft видалила з гри подкасти "неоднозначної" журналістки / фото з порталу Igromania

Assassin's Creed Valhalla та дискримінація інвалідів

У грі Assassin's Creed Valhalla знайшли опис персонажу, у якому присутня дискримінація інвалідів. У своєму твіттері про це написав Кортні Крейвен (засновник сайту Can I Play That), який оглядає ігри та технології з точки зору їх доступності для геймерів-інвалідів. У новій грі від Ubisoft є персонаж з тяжкими опіками, опис якого звучить так:

У дитинстві Еорфорвіна отримала жахливі опіки й тепер боїться, що хтось побачить її спотворене обличчя. Свою злість вона випускає в поривах жорстокості.

Компанія Ubisoft вже вибачилась за неналежне висловлювання про інвалідів (ейблізм) у грі Assassin's Creed Valhalla. Розробники також пообіцяли, що виправлять свою помилку у майбутньому патчі.

Ейблізм – це системна дискримінація людей з хронічними захворюваннями та інвалідністю.

Ubisoft випустить патч для гри Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу GamesRadar