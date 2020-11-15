Ubisoft и новые скандалы: дискриминация инвалидов и радикальная феминистка
Компания Ubisoft снова оказалась в центре громких скандалов. С игры Watch Dogs: Legion уже удалили подкасты одной журналистки, а игру Assassin's Creed Valhalla ждет новый патч.
Компания Ubisoft оказалась в центре двух масштабных скандалов. В игру Watch Dogs: Legion уже внесли правки, а вот Assassin's Creed Valhalla только ждет новый патч. В этом материале Games24 расскажет о причинах этих скандалов.
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Watch Dogs: Legion и радикальная феминистка
В игре Watch Dogs: Legion геймеры нашли подкасты "неоднозначной" журналистки. Их озвучивала Хелен Льюис, которая придерживается трансфобных взглядов. Она критиковала предложение по упрощению процесса изменения пола в Великобритании, поэтому ее начали относить к трансфобным радикальным феминисткам.
Ubisoft заявили, что не поддерживают взглядов этой журналистки и уже удалили эти подкасты из игры. В Watch Dogs: Legion Хелен Льюис не высказывала собственные взгляды, она просто зачитывала выданный ей текст.
Ubisoft удалила из игры подкасты "неоднозначной" журналистки / фото с портала Igromania
Assassin's Creed Valhalla и дискриминация инвалидов
В игре Assassin's Creed Valhalla нашли описание персонажа, в котором присутствует дискриминация инвалидов. В своем твиттере об этом написал Кортни Крэйвен (основатель сайта Can I Play That), который обозревает игры и технологии с точки зрения их доступности для геймеров-инвалидов. В новой игре от Ubisoft есть персонаж с тяжелыми ожогами, описание которого звучит так:
В детстве Эорфорвина получила ужасные ожоги и теперь боится, что кто-то увидит ее искаженное лицо. Свою злость она выпускает в порывах жестокости.
Компания Ubisoft уже извинилась за неподобающее высказывания об инвалидах (ейблизм) в игре Assassin's Creed Valhalla. Разработчики также пообещали, что исправят свою ошибку в будущем патче.
Ubisoft выпустит патч для игры Assassin's Creed Valhalla / фото с портала GamesRadar
UbisoftФранцузская компания, которая занимается разработкой и издательством видеоигр. В Ubisoft есть представительства во всем мире, один из их офисов находится в Киеве. Самыми известными франшизами компании являются: Assassin's Creed, Far Cry и Prince of Persia.
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