Ubisoft влаштовує розпродаж: шалені знижки до 85% на всі ігри
Ubisoft у своєму онлайн-магазині запустила дводенний розпродаж ігор. Зі знижками до 85% можна придбати всі найкращі ігри цієї компанії
У онлайн-магазині Ubisoft Store розпочався дводенний розпродаж всіх найкращих ігор цієї компанії. Цей тематичний розпродаж відбудеться з нагоди Дня холостяка.
Актуально У Steam розпочався розпродаж стратегій: знижки до 80%
Зі знижками до 85% можна придбати майже всі ігри від компанії Ubisoft. Проте, такі новинки як Assassin's Creed Valhalla та Watch Dogs: Legion поки продаються за номінальною ціною.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- Assassin's Creed Unity – 70 гривень (-85%)
- Far Cry 5 – 185 гривень (-80%)
- STEEP – 93 гривні (-80%)
- The Crew 2 – 154 гривні (-80%)
- Watch Dogs 2 – 185 гривень (-80%)
- Assassin's Creed Odyssey – 277 гривень (-75%)
- Far Cry New Dawn – 173 гривні (-75%)
- Might & Magic Heroes VII – 116 гривень (-75%)
- South Park The Stick of Truth – 116 гривень (-75%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 230 гривень (-75%)
- Valiant Hearts The Great War – 58 гривень (-75%)
- Rayman Origins – 47 гривень (-70%)
- Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривень (-70%)
- Anno 1800 – 305 гривень (-67%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 123 гривні (-60%)
Останній Far Cry можна придбати зі знижкою у 75% / світлина з магазину Ubisoft
UbisoftФранцузька компанія, яка займається розробкою та видавництвом відеоігор. У Ubisoft є представництва у всьому світі, один з їх офісів знаходиться у Києві. Найвідомішими франшизами компанії є: Assassin's Creed, Far Cry та Prince of Persia.
У компанії Ubisoft зазначили, що цей тематичний розпродаж триватиме всього два дні, та завершиться вже завтра, 11 листопада.
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