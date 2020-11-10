Ubisoft у своєму онлайн-магазині запустила дводенний розпродаж ігор. Зі знижками до 85% можна придбати всі найкращі ігри цієї компанії

У онлайн-магазині Ubisoft Store розпочався дводенний розпродаж всіх найкращих ігор цієї компанії. Цей тематичний розпродаж відбудеться з нагоди Дня холостяка.

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День холостяка – китайське свято, яке проводиться щороку 11 листопада. Дата проведення складається з 4 одиниць (11. 11), що символізує людей, які не перебувають у парі.

Зі знижками до 85% можна придбати майже всі ігри від компанії Ubisoft. Проте, такі новинки як Assassin's Creed Valhalla та Watch Dogs: Legion поки продаються за номінальною ціною.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Assassin's Creed Unity – 70 гривень (-85%)

Far Cry 5 – 185 гривень (-80%)

STEEP – 93 гривні (-80%)

The Crew 2 – 154 гривні (-80%)

Watch Dogs 2 – 185 гривень (-80%)

Assassin's Creed Odyssey – 277 гривень (-75%)

Far Cry New Dawn – 173 гривні (-75%)

Might & Magic Heroes VII – 116 гривень (-75%)

South Park The Stick of Truth – 116 гривень (-75%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 230 гривень (-75%)

Valiant Hearts The Great War – 58 гривень (-75%)

Rayman Origins – 47 гривень (-70%)

Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривень (-70%)

Anno 1800 – 305 гривень (-67%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 123 гривні (-60%)

Останній Far Cry можна придбати зі знижкою у 75% / світлина з магазину Ubisoft

Ubisoft Французька компанія, яка займається розробкою та видавництвом відеоігор. У Ubisoft є представництва у всьому світі, один з їх офісів знаходиться у Києві. Найвідомішими франшизами компанії є: Assassin's Creed, Far Cry та Prince of Persia.

У компанії Ubisoft зазначили, що цей тематичний розпродаж триватиме всього два дні, та завершиться вже завтра, 11 листопада.