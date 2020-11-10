Ubisoft в своем онлайн-магазине запустила двухдневную распродажу игр. Со скидками до 85% можно приобрести все лучшие игры этой компании

В онлайн-магазине Ubisoft Store началась двухдневная распродажа всех лучших игр этой компании. Эта тематическая распродажа состоится по случаю Дня холостяка.

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День холостяка – китайский праздник, который проводится ежегодно 11 ноября. Дата проведения состоит из 4 единиц (11. 11), что символизирует людей, которые не находятся в паре.

Со скидками до 85% можно приобрести почти все игры от компании Ubisoft. Однако, такие новинки как Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion пока продаются по номинальной цене.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Assassin's Creed Unity – 70 гривен (-85%)

Far Cry 5 – 185 гривен (-80%)

STEEP – 93 гривны (-80%)

The Crew 2 – 154 гривны (-80%)

Watch Dogs 2 – 185 гривен (-80%)

Assassin's Creed Odyssey – 277 гривен (-75%)

Far Cry New Dawn – 173 гривны (-75%)

Might & Magic Heroes VII – 116 гривен (-75%)

South Park The Stick of Truth – 116 гривен (-75%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 230 гривен (-75%)

Valiant Hearts The Great War – 58 гривен (-75%)

Rayman Origins – 47 гривен (-70%)

Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривен (-70%)

Anno 1800 – 305 гривен (-67%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 123 гривны (-60%)

Последний Far Cry можно приобрести со скидкой в 75% / фотография из магазина Ubisoft

Ubisoft Французская компания, которая занимается разработкой и издательством видеоигр. В Ubisoft есть представительства во всем мире, один из их офисов находится в Киеве. Самыми известными франшизами компании являются: Assassin's Creed, Far Cry и Prince of Persia.

В компании Ubisoft отметили, что эта тематическая распродажа продлится всего два дня, и завершится уже завтра, 11 ноября.