Ubisoft устраивает распродажу: сумасшедшие скидки до 85% на все игры
Ubisoft в своем онлайн-магазине запустила двухдневную распродажу игр. Со скидками до 85% можно приобрести все лучшие игры этой компании
В онлайн-магазине Ubisoft Store началась двухдневная распродажа всех лучших игр этой компании. Эта тематическая распродажа состоится по случаю Дня холостяка.
Актуально В Steam началась распродажа стратегий: скидки до 80%
Со скидками до 85% можно приобрести почти все игры от компании Ubisoft. Однако, такие новинки как Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion пока продаются по номинальной цене.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- Assassin's Creed Unity – 70 гривен (-85%)
- Far Cry 5 – 185 гривен (-80%)
- STEEP – 93 гривны (-80%)
- The Crew 2 – 154 гривны (-80%)
- Watch Dogs 2 – 185 гривен (-80%)
- Assassin's Creed Odyssey – 277 гривен (-75%)
- Far Cry New Dawn – 173 гривны (-75%)
- Might & Magic Heroes VII – 116 гривен (-75%)
- South Park The Stick of Truth – 116 гривен (-75%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 230 гривен (-75%)
- Valiant Hearts The Great War – 58 гривен (-75%)
- Rayman Origins – 47 гривен (-70%)
- Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривен (-70%)
- Anno 1800 – 305 гривен (-67%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 123 гривны (-60%)
Последний Far Cry можно приобрести со скидкой в 75% / фотография из магазина Ubisoft
UbisoftФранцузская компания, которая занимается разработкой и издательством видеоигр. В Ubisoft есть представительства во всем мире, один из их офисов находится в Киеве. Самыми известными франшизами компании являются: Assassin's Creed, Far Cry и Prince of Persia.
В компании Ubisoft отметили, что эта тематическая распродажа продлится всего два дня, и завершится уже завтра, 11 ноября.
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