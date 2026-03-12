Українські геймери закликають скаржитися на російську гру в Steam – ЗСУ виставляють злочинцями

На платформі Steam з'явилася сторінка майбутньої відеогри Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, в якій російські розробники виставляють ЗСУ антагоністами. Українські геймери просять допомоги.

Російська студія Cats Who Play вирішила використати ігрову індустрію як поле для російської пропаганди, але українські геймери закликають не дати цьому трапитися, повідомляє 24 Канал.

Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes намагається нести пропаганду в світ відеоігор?

Майбутня RTS від розробників з боліт має на меті показати події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, але, звісно, викрививши усі деталі.

Проєкт буде присвячений боям за гостомельський аеродром, який ЗСУ героїчно втримали спільно з ГУР, не допустивши висадки основних сил противника.

Водночас, Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка в Росії матиме назву "Гостомельські богатирі", хоче подати реальні події як "блискучий повітряно-десантний штурм", а наші Збройні сили зробити антагоністами.

Невдовзі після появи сторінки гри у цифровому магазині Valve, українські геймери закликали усіх користувачів скаржитися на проєкт.

Ця "гра" прославляє російські воєнні злочини. Ця гра порушує міжнародне право та правила вашої власної платформи. Не ігноруйте це!,

– звернулася до Valve українська блогерка Nikattica у X.

