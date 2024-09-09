Турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2 виграла українська команда: хто переміг

CCT Series 10 – це великий турнір з Counter Strike 2, який збирає десятки команд з усієї Європи й пропонує загальний призовий фонд у 50 000 доларів. Цього року переможцем стала українська команда. Скільки вона заробила?

Хто виграв

Переможцем цьогорічного CCT Series 10 стала українська команда B8. Вона перемогла на ігровій сцені GamerLegion, яка переважно складається з європейців.

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До цього GamerLegion встигла зіграти з українською Monte і Passion UA, обидві з яких їй програли.

B8 перемогла з рахунком 2:1, забравши у фіналі 22 тисячі доларів. Срібному призеру дісталося 10 тисяч доларів.

Зазначимо, що всі п'ятеро гравців у команді є українцями:

Андрій "npl" Кухарський.

Арсеній "cptkurtka023" Деревинський.

Олексій "alex666" Ярмощук.

Данило "headtr1ck" Валітов.

Дмитро "esenthial" Цвір.

На шляху до перемоги вони здолали такі команди, як Zero Tenacity, BLEED і 9INE.

Змагання проходило з 26 серпня по 8 вересня за участю 24 команд.

Підсумкова сітка плей-оф має такий вигляд:



Підсумкова сітка плей-оф / Скриншот 24 Каналу

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