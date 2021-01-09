Відеогра Hellish Quart вийде у ранньому доступі Steam вже у лютому. Над проєктом працює один із розробників The ​​Witcher 3, а пограти можна буде за козаків чи гусарів.

Розробник Kubold назвав нову дату виходу свого сольного проєкту з назвою Hellish Quart. Гра з'явиться у ранньому доступі Steam вже 17 лютого, хоча мала вийти ще у грудні 2020 року. Також Kubold зазначив, що повноцінний реліз гри відбудеться лише через декілька років.

Читайте також Модифікація, яка змінює все: ентузіаст додав у Mortal Kombat 11 вигляд від першої особи – відео

Hellish Quart це представник жанру файтингів, розробник цього проєкту відзначив, що намагається досягти у відеогрі максимальної реалістичності. Для гри були спеціально відскановані рухи професійних фехтувальників, а моделі та одяг персонажів відповідають "моді" 17 сторіччя. У Hellish Quart не буде звичної шкали здоров'я, а для перемоги у раунді (всього 5) достатньо завдати серйозної шкоди опоненту. Наприклад, відрубати кінцівку чи завдати смертельного удару. Поки у трейлерах та на скріншотах були показані лише такі бійці:

українські козаки

польські гусари

турецькі яничари

французькі мушкетери

шведські рейтари

Кожен персонаж виходить на поєдинок з реалістичною зброєю – шабля, меч чи рапіра. Геймерам пообіцяли, що у відеогрі буде локальний мультиплеєр та навіть кампанія для одного. Також у гри Hellish Quart буде декілька оригінальних музичних композицій.

Дивіться геймплейний тизер відеогри Hellish Quart – відео

Дивіться кінематографічний трейлер відеогри Hellish Quart – відео

Якуб "Kubold" Кішел раніше працював у студіях People Can Fly та CD Projekt. Він взяв участь у розробці відеогри The ​​Witcher 3 у якості аніматора та актора захоплення рухів. Поки це вся цікава інформація про цей проєкт, але подальший його успіх (чи провал) буде залежати від зацікавленості та відгуків гравців.