Видеоигра Hellish Quart выйдет в раннем доступе Steam уже в феврале. Над проектом работает один из разработчиков The Witcher 3, а поиграть можно будет за казаков или гусаров.

Разработчик Kubold назвал новую дату выхода своего сольного проекта под названием Hellish Quart. Игра появится в раннем доступе Steam уже 17 февраля, хотя должна была выйти еще в декабре 2020 года. Также Kubold отметил, что полноценный релиз игры состоится лишь через несколько лет.

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Hellish Quart это представитель жанра файтингов, разработчик этого проекта отметил, что старается достичь в видеоигре максимальной реалистичности. Для игры были специально отсканированы движения профессиональных фехтовальщиков, а модели и одежда персонажей отвечают "моде" 17 столетия. В Hellish Quart не будет привычной шкалы здоровья, а для победы в раунде (всего 5) достаточно нанести серьезный урон оппоненту. Например, отрубить конечность или нанести смертельный удар. Пока в трейлерах и на скриншотах были показаны только такие бойцы:

украинские казаки

польские гусары

турецкие янычары

французские мушкетеры

шведские рейтары

Каждый персонаж выходит на поединок с реалистичным оружием – сабля, меч или рапира. Геймерам пообещали, что в видеоигре будет локальный мультиплеер и даже кампания для одного. Также в игры Hellish Quart будет несколько оригинальных музыкальных композиций.

Смотрите геймплейный тизер видеоигры Hellish Quart – видео

Смотрите кинематографический трейлер видеоигры Hellish Quart – видео

Якуб "Kubold" Кишел ранее работал в студиях People Can Fly и CD Projekt. Он принял участие в разработке видеоигры The Witcher 3 в качестве аниматора и актера захвата движений. Пока это вся интересная информация об этом проекте, но дальнейший его успех (или провал) будет зависеть от заинтересованности и отзывов игроков.