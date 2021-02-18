Українські козаки від розробника The Witcher 3: відбувся реліз реалістичного файтингу
У Steam та GOG вже вийшов реалістичний файтинг із назвою Hellish Quart. Над цим проєктом працює один із розробників популярної відеогри The Witcher 3.
Джерело:Steam
Ми вже розповідали вам про дуже амбітний та цікавий проєкт із назвою Hellish Quart. Відеогру анонсували ще у липні 2020 року й лише 17 лютого відбувся майже повноцінний реліз цієї гри.
Більше про цю гру тут Українські козаки у грі від розробника The Witcher 3: реалістичний файтинг вийде вже у лютому
Розробником цього проєкту виступив Якуб "Kubold" Кішел, який раніше працював у CD Projekt та брав участь у розробці відеогри The Witcher 3: Wild Hunt у якості аніматора та актора захоплення рухів. Після завершення роботи над цією грою він вирішив взятися за свій сольний проєкт Hellish Quart.
Акцент у його відеогрі буде робитися на реалістичність поєдинків. До роботи над цим проєктом були залучені професійні фехтувальники та знавці цієї справи. Вся бойова система у грі заснована на чотирьох рухах – чотири кнопки геймпаду відповідають кутам атаки персонажа. Блокування ворожого випаду відбувається автоматично.
Події у відеогрі розгорнуться у 17 столітті на території Речі Посполитої, а персонажі будуть відповідати "моді" того часу. Геймери зможуть взяти під свій контроль чималу кількість бійців того часу (козаки, гусари, яничари та інші). Також цікаво, що у цього проєкту буде навіть повноцінна сюжетна кампанія, сценарій до якої напише відомий польський письменник Яцек Комуда. Він спеціалізується саме на цьому часом періоді, а у його роботах реальні історичні події переплітаються з містикою. Зазначимо, що Яцек брав участь у написанні сценарію до першої частини The Witcher.
Повноцінним реліз Hellish Quart важко назвати, бо гра все одно буде знаходитися у ранньому доступі ще тривалий час. Проте, вже зараз можна придбати її за 211 гривень (до 23 лютого діє знижка у 15%) чи зіграти у безплатну демоверсію цього проєкту. Також відзначимо, що у платної версії є режим виживання та лише локальний мультиплеєр.
Геймплейний трейлер відеогри Hellish Quart – відео
Відзначимо, що проєкт виглядає дуже цікаво та поки має лише позитивні відгуки у крамниці Steam. Проте, подальший його успіх (чи провал) буде залежати лише від зацікавленості та відгуків гравців.
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