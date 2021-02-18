В Steam и GOG уже вышел реалистичный файтинг под названием Hellish Quart. Над этим проектом работает один из разработчиков популярной видеоигры The Witcher 3.

Мы уже рассказывали вам об очень амбициозном и интересном проекте под названием Hellish Quart. Видеоигру анонсировали еще в июле 2020 года и только 17 февраля состоялся почти полноценный релиз этой игры.

Больше об этой игре здесь Украинские казаки в игре от разработчика The Witcher 3: реалистичный файтинг выйдет в феврале

Разработчиком этого проекта выступил Якуб "Kubold" Кишел, ранее работавший в CD Projekt и принимавший участие в разработке видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt в качестве аниматора и актера захвата движений. После завершения работы над этой игрой он решил взяться за свой сольный проект Hellish Quart.

Акцент в его видеоигре будет делаться на реалистичность поединков. К работе над этим проектом были привлечены профессиональные фехтовальщики и знатоки этого дела. Вся боевая система в игре основана на четырех движениях – четыре кнопки геймпада соответствуют углам атаки персонажа. Блокировка вражеского выпада происходит автоматически.

События в видеоигре развернутся в 17 веке на территории Речи Посполитой, а персонажи будут отвечать "моде" того времени. Геймеры смогут взять под свой контроль большое количество бойцов того времени (казаки, гусары, янычары и другие). Также интересно, что у этого проекта будет даже полноценная сюжетная кампания, сценарий к которой напишет известный польский писатель Яцек Комуда. Он специализируется именно на этом периоде, а в его работах реальные исторические события переплетаются с мистикой. Отметим, что Яцек участвовал в написании сценария к первой части The Witcher.

Полноценным релиз Hellish Quart трудно назвать, потому что игра все равно будет находиться в раннем доступе еще длительное время. Однако, уже сейчас можно приобрести ее за 211 гривен (до 23 февраля действует скидка в 15%) или сыграть в бесплатную демоверсию этого проекта. Также отметим, что в платной версии есть режим выживания и только локальный мультиплеер.

Геймплейный трейлер видеоигры Hellish Quart​ – видео

Отметим, что проект выглядит очень интересно и пока имеет только положительные отзывы в магазине Steam. Однако, дальнейший его успех (или провал) будет зависеть только от заинтересованности и отзывов игроков.