Українські козаки від розробника The Witcher 3: відбувся реліз реалістичного файтингу

У Steam та GOG вже вийшов реалістичний файтинг із назвою Hellish Quart. Над цим проєктом працює один із розробників популярної відеогри The Witcher 3.

Ми вже розповідали вам про дуже амбітний та цікавий проєкт із назвою Hellish Quart. Відеогру анонсували ще у липні 2020 року й лише 17 лютого відбувся майже повноцінний реліз цієї гри.

Більше про цю гру тут Українські козаки у грі від розробника The ​​Witcher 3: реалістичний файтинг вийде вже у лютому

Розробником цього проєкту виступив Якуб "Kubold" Кішел, який раніше працював у CD Projekt та брав участь у розробці відеогри The Witcher 3: Wild Hunt у якості аніматора та актора захоплення рухів. Після завершення роботи над цією грою він вирішив взятися за свій сольний проєкт Hellish Quart.

Акцент у його відеогрі буде робитися на реалістичність поєдинків. До роботи над цим проєктом були залучені професійні фехтувальники та знавці цієї справи. Вся бойова система у грі заснована на чотирьох рухах – чотири кнопки геймпаду відповідають кутам атаки персонажа. Блокування ворожого випаду відбувається автоматично.

Події у відеогрі розгорнуться у 17 столітті на території Речі Посполитої, а персонажі будуть відповідати "моді" того часу. Геймери зможуть взяти під свій контроль чималу кількість бійців того часу (козаки, гусари, яничари та інші). Також цікаво, що у цього проєкту буде навіть повноцінна сюжетна кампанія, сценарій до якої напише відомий польський письменник Яцек Комуда. Він спеціалізується саме на цьому часом періоді, а у його роботах реальні історичні події переплітаються з містикою. Зазначимо, що Яцек брав участь у написанні сценарію до першої частини The Witcher.

Повноцінним реліз Hellish Quart важко назвати, бо гра все одно буде знаходитися у ранньому доступі ще тривалий час. Проте, вже зараз можна придбати її за 211 гривень (до 23 лютого діє знижка у 15%) чи зіграти у безплатну демоверсію цього проєкту. Також відзначимо, що у платної версії є режим виживання та лише локальний мультиплеєр.

Геймплейний трейлер відеогри Hellish Quart – відео

Відзначимо, що проєкт виглядає дуже цікаво та поки має лише позитивні відгуки у крамниці Steam. Проте, подальший його успіх (чи провал) буде залежати лише від зацікавленості та відгуків гравців.