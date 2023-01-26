Про те, в яких популярних відеоіграх з'являлися українські персонажі та якими їх демонструють розробники, у своєму матеріалі розповідає Games24.

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Fallout: New Vegas

Мабуть, чи не найпопулярнішим персонажем з відеоігор, що має українське походження, є лейтенант Горобець. Прямі згадки України в Fallout: New Vegas відсутні, але його прізвище наче натякає, чи не так?

У проєкті він показаний професійним снайпером і турботливим командиром, який очолює перший розвідувальний батальйон армії Республіки.

Персонаж завжди незворушний і намагається прислухатися до власних підлеглих. Формально лейтенант Горобець вважається громадянином Нової Каліфорнійської Республіки – вигаданої держави у всесвіті Fallout. Тут він народився, але його пращури були українськими іммігрантами.

Лейтенант Горобець у грі Fallout New Vegas: дивіться відео

Metro Last Light

Не відходячи далеко від теми постапокаліптичного світу, завітаємо в зруйновану ядерною війною Москву – у грі Metro Last Light від української студії 4A Games. Дуже вже цікаво, якими у відеоіграх показують українців самі українці.

У сиквелі Metro є український персонаж, з яким можна поспілкуватися й навіть поторгувати. Звати його Степан. Чоловік – командир торгового каравану.

Степан і його люди хотіли потрапити на кільцеву лінію, але через карантин їм заборонили прохід. Прикметно, що в російській озвучці цей персонаж розмовляє яскравою українською. Натомість саме в українському дубляжі мова персонажа вже не настільки милозвучна й має певні дефекти.

Якими українців демонструють у відеоіграх: дивіться відео

Deus Ex: Mankind Divided

Одним з головних суперників Адама Дженсена в Deus Ex: Mankind Divided став Віктор Марченко. Він народився біля Запоріжжя в сім'ї бідних залізничних робітників.

Персонаж не отримав повної шкільної освіти, а вважав за краще працювати в бригаді з пошуку сланцевого газу на сході України. Марченко встиг відсидіти термін у Лук'янівській в'язниці, але з гри невідомо, за якою статтею.

Дуже цікаво, що Віктор Марченко є фінальним босом у грі. Ще цікавіше – походження його травм. Їх персонаж зазнав у 2014 році, коли намагався запобігти бійці між російськими сепаратистами та своїми товаришами в Маріуполі.

Тож респект канадським розробникам з Eidos Montreal за чудове вміння розрізняти українців і росіян.

Віктор Марченко в грі Deus Ex: дивіться відео

Козак-гульвіса від польських розробників

З'явився український персонаж і у файтингу Hellish Quart, над яким працює польська студія CD Project Red – творець серії ігор про Відьмака.

Одним з персонажів гри є український козак. У трейлері його зобразили як людину не надто високих моральних цінностей – він пиячить, задивляється на жінок і підробляє найманцем. Та, попри все це, він дуже вправно володіє шаблюкою.

Український козак у грі Hellish Quart: дивіться відео

Remember Me

Майже на самому початку гри головна героїня Нілін зустрічається з Ольгою Сєдовою – мисливицею за головами, українкою за походженням. Її вважають чи не найкращою у своїй професії.

Та Ольга – не єдина українка в грі Remember Me від французької студії Dontnod. Тут також є її чоловік – Давид Сєдова. Саме так, Сєдова – не Сєдов. Вони обоє народилися в Україні.

Саме в Україні вони й розпочали свою кар'єру мисливців за головами. Ще до приходу в Неопариж Ольга вже створила собі серйозну репутацію та спеціалізувалася на розшуку небезпечних злочинців.

Ольга Сєдова в грі Remember Me: дивіться відео

Payday 2

Влад – етнічний українець, який у Payday 2 має прізвисько... "Українець". Така вже багата фантазія в розробників зі шведської студії Starbreeze.

У грі він виступає замовником пограбувань, а в одному з останніх доповнень Ukrainian Prisoner Heist Влада навіть доведеться рятувати. Члени тріади "Золотий Кинджал" взяли його в полон, щоб отримати цінну інформацію. Однак українці – стійкі хлопці. Влад дочекався, коли прибуде його команда, і не видав таємниць.

Влад є одним з найяскравіших українських персонажів у відеоіграх. Щоправда, розробники демонструють його як дещо божевільного.

Його минуле пов'язане з доволі важкими злочинами, скоєними спільно з російською мафією. До приїзду в США він очолював злочинне угруповання, яке діяло в Донецьку та російському Ростові.

Втім, зв'язки з росіянами, як завжди, до добра не довели. Друг Влада Дмітрій Волков виявився ніяким не другом і здав Влада правоохоронцям. А коли українця посадили, прибрав до своїх рук його бізнес – нічний клуб Tasteful.

Українець Влад у грі Payday 2: дивіться відео