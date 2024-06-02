Найпопулярніші українськомовні стрімери на Twitch – хто очолив рейтинг у травні

Спільнота streamINFA поділилася цікавим рейтингом, що містить 15 найпопулярніших україномовних стрімерів Twitch, які протягом травня мали найбільший середній онлайн.

Повільно, але впевнено український сегмент Twitch розвивається та пропонує все ширший вибір контент-мейкерів усіх мастей.

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3 місце – Leniniw

Дякуємо Кості за позицію / Фото з Instagram @leniniwtv

Багаторічний коментатор студії Maincast, попри білоруське походження, вивчив українську мову та вже довгий час проводить трансляції на Twitch саме солов'їною.

На його стрімах основою контенту є шутер Counter-Strike 2 та все що з ним пов'язано.

У травні за 46 годин трансляцій, Костянтин Сівко зумів привернути увагу в середньому 793 глядачів, з онлайном у 3 099 користувачів на піку.

2 місце – Ghostik

Андрій за робочим місцем / Фото з Instagram @ghostik._

Срібло у травні отримав кіберспортсмен з Dota 2 – Андрій Кадик, більш відомий як Ghostik.

Середній онлайн дотера склав 1 648 глядачів, а на піку за трансляцією Андрія дивилося 3 689 людей. Настрімив геймер понад 170 годин.

1 місце – Leb1ga

Лебіга на стрімі / Скриншот з Twitch

Абсолютну першість впевнено тримає президент українського Twitch – Михайло Лебіга, він же Лебігович.

Хоча відеоігор на каналі Михайла майже не застанеш, різноманіття його контенту підкупає в середньому 17 409 користувачів, а піковий онлайн у травні сягнув відмітки у дивовижних 55 660 глядачів.

Ще більш дивовижною ця статистика виглядає на фоні того, що трансляції Лебіги минулого місяця сумарно тривали трохи більше 8 годин.

Увесь топ україномовних стрімерів у травні виглядає наступним чином:

15 найпопулярніших україномовних стрімерів на Twitch / Фото streamINFA

Сподіваємося тенденція на ріст продовжиться і ще більше стрімерів матимуть онлайн подібний до Лебіги.