ESL дозволила використовувати на турнірах з Counter-Strike 2 SnapTap, який заборонила Valve

ESL, провідний організатор кіберспортивних турнірів, офіційно дозволив використовувати SnapTap і Simultaneous Opposing Cardinal Directions (SOCD) на своїх турнірах з Counter-Strike 2. Це рішення означає, що гравці можуть використовувати ці розширені можливості клавіатури під час ESL-івентів.

Першим великим турніром за цим новим правилом стане ESL Pro League Season 20, який пройде з 3 по 22 вересня на Мальті з призовим фондом 750 000, інформує Games 24. Дозвіл на використані зв'язки SnapTap і SOCD надасть можливість гравцям більш ефективно виконувати складні рухи в грі.

А тим часом Українець став найкращим гравцем IEM Cologne 2024 за кількістю хедшотів у Counter-Strike

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Оновлення Valve та реакція спільноти

Нещодавно Valve заборонила SnapTap і подібні зв'язки, які включають більше одного руху в Counter-Strike 2. Цю заборону підтримали в BLAST та інші великі організатори турнірів.

Слід зауважити, що низка професійних гравців розкритикувала таке рішення Valve, адже бінди широко використовувалися гравцями і вже давно стали частиною культури CS 2.

Учасники форуму HLTV висловили нерозуміння таких дій ESL, які спрямовані проти політики Valve, що, на їх думку, є не розумним. Водночас слід зауважити, що джерело новини, сайт dust2.us, видалив публікацію , а на форумі зазначають, що сама ESL наразі скасувала своє рішення.Цікаво й те, що SnapTap є вбудованою функцією ігрових клавіатур від Razr, а ESL фінансується цим виробником інструментів та аксесуарів для геймерів.

До речі, на нещодавньому турнірі IEM Cologne 2024 близько 30% учасників, включаючи такі команди, як NaVi і FaZe Clan, використовували клавіатури зі SnapTap. Однак переможцем турніру в Кельні стала команда Team Vitality, учасники якої, включаючи MVP турніру Матьє ZywOo Ербо, не використовували SnapTap.