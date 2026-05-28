Valve підняла вартість Steam Deck на сотні доларів: скільки тепер коштує консоль

Ринок портативних ігрових пристроїв сколихнула несподівана новина від компанії Valve. Популярна консоль Steam Deck нарешті повернулася на полиці магазинів після тривалого дефіциту, проте її вартість тепер здатна шокувати навіть відданих фанатів бренду, які розраховували на старі ціни.

Чому портативний геймінг стрімко дорожчає?

Компанія Valve офіційно оголосила про значне підвищення вартості своїх флагманських моделей Steam Deck з OLED-екранами. Тепер версія з накопичувачем на 512 гігабайтів обійдеться покупцям у 789 доларів США, хоча раніше її ціна становила 549 доларів. Старша модель на 1 терабайт продемонструвала ще суттєвіший стрибок: її ціна зросла з 649 до 949 доларів США. Таким чином, вартість пристроїв збільшилася на понад 40 відсотків, про що повідомляє видання Neowin.

Steam Deck OLED знову в наявності, але з підвищенням ціни для обох моделей через зростання вартості пам'яті та накопичувачів,

– прокоментувала компанія Valve у своєму офіційному блозі.

Ситуація з ціноутворенням виглядає особливо тривожною на тлі того, що Steam Deck OLED на 1 терабайт тепер коштує дорожче, ніж нещодавно представлена PlayStation 5 Pro, ціна якої в США становить 900 доларів.

Попри те, що консоль від Valve присутня на ринку вже кілька років і подекуди демонструє труднощі з запуском найсучасніших ігор з високими вимогами до заліза, вона стала дорожчою, ніж будь-коли раніше.

Окрім ринку США, зміни торкнулися Канади, Європи, Великої Британії, Австралії та Польщі. Наприклад, у країнах Єврозони модель на 512 гігабайтів тепер коштує 779 євро, а версія на 1 терабайт – 919 євро.

Причини очевидні

Основною причиною такого непопулярного рішення розробники називають глобальну кризу компонентів і логістичні труднощі. Активне інвестування в технології штучного інтелекту з боку великих гравців ринку призвело до дефіциту чипів пам'яті, що автоматично підняло їхню собівартість для виробників іншої електроніки.

Сама консоль Steam Deck не змінилася. Ці нові ціни відображають поточний стан вартості компонентів та інші глобальні логістичні виклики в усій галузі,

– додала компанія у своїй заяві.

Valve не єдина

Valve не єдиний виробник, який змушений переглядати фінансову політику:

Видання Game Developer зазначає, що Sony, Microsoft та Nintendo також поступово підвищують вартість свого обладнання.

Наприклад, ціна стандартної Xbox Series X зросла на 150 доларів і тепер становить 649,99 долара, а Sony підняла ціни на свої консолі щонайменше на 100 доларів.

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава також звернув увагу на геополітичні чинники: збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном спровокував зростання цін на нафту, що негативно вплинуло на рентабельність виробництва електроніки через здорожчання логістики.

Для тих користувачів, хто не готовий віддавати майже тисячу доларів за портативний ПК, єдина втішна новина полягає в наявності відновлених моделей Steam Deck з LCD-екранами. Їх усе ще можна придбати за ціною до 400 доларів США, проте запаси таких пристроїв обмежені, і вони можуть швидко зникнути з продажу через ажіотаж навколо нових цінників OLED-версій.

Далі може бути гірше

Цей ціновий стрибок також ставить під питання доступність майбутніх продуктів Valve. Компанія готує до випуску Steam Machine – потужнішу стаціонарну систему, та Steam Frame, але наразі обидва проєкти стикаються з власним дефіцитом запчастин.

З огляду на поточну ситуацію, вартість Steam Machine після релізу може легко перетнути позначку в 1000 доларів США, що зробить геймінг ще менш доступним для широкої аудиторії.