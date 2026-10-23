Творці Half-Life випадково підтвердили існування третьої частини просто зі сцени

Проста фраза про аудіорушій спричинила справжній фурор серед фанатів Half-Life по всьому світу, повідомляє Kotaku.

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Представник Valve згадав про таємничий проєкт HLX

Конфуз стався під час виступу на заході GameSoundCon, де фахівці обговорювали роботу звукового рушія Source 2.

Досвідчений композитор Майк Мораскі, відповідальний за музику до багатьох тайтлів студії, відповідав на запитання про гнучкість аудіосистеми.

Порівнюючи технічні параметри різних ігор, він ніби між іншим згадав секретну розробку поруч із вже анонсованим шутером Deadlock.

Насправді я думаю, що Deadlock має власну версію HDR. Знаєте, HLX має свою версію, і так далі– сказав композитор компанії Valve Майк Мораскі.

Додала перцю ситуації миттєва реакція присутніх у залі колег.

Зокрема, звукорежисер Девід Файс, який сидів поруч на сцені, після цих слів із сарказмом шепнув Мораскі про чудово виконану роботу і відразу перевів розмову на іншу тему.

Річ у тому, що абревіатура HLX добре відома всім, хто роками стежить за витоками даних у коді інших ігор Valve.

Спеціалісти з аналізу файлів регулярно знаходили згадки цієї назви в оновленнях Dota 2, Counter-Strike 2 та Deadlock, інтерпретуючи її як наступну повноцінну частину серії Half-Life для ПК. Схоже, цей проєкт справді існує, хоча й залишається загадкою.

Втім, лише згадки про нього було достатньо, аби мільйони фанатів Valve втратили голову в соцмережах, тим паче ще влітку всі вважали, що анонс уже близько.