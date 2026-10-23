Создатели Half-Life случайно подтвердили существование третьей части прямо со сцены

Простая фраза об аудиодвижке вызвала настоящий фурор среди фанатов Half-Life по всему миру, сообщает Kotaku.

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Представитель Valve упомянул о загадочном проекте HLX

Конфуз произошел во время выступления на мероприятии GameSoundCon, где специалисты обсуждали работу звукового движка Source 2.

Опытный композитор Майк Мораски, ответственный за музыку ко многим играм студии, отвечал на вопросы о гибкости аудиосистемы.

Сравнивая технические параметры разных игр, он как бы между делом упомянул секретную разработку наряду с уже анонсированным шутером Deadlock.

На самом деле я думаю, что у Deadlock есть своя версия HDR. Знаете, у HLX есть своя версия, и так далее– сказал композитор компании Valve Майк Мораски.

Добавила остроты ситуации мгновенная реакция присутствовавших в зале коллег.

В частности, звукорежиссер Дэвид Файс, сидевший рядом на сцене, после этих слов с сарказмом прошептал Мораски о прекрасно выполненной работе и сразу перевел разговор на другую тему.

Дело в том, что аббревиатура HLX хорошо известна всем, кто годами следит за утечками данных в коде других игр Valve.

Специалисты по анализу файлов регулярно находили упоминания этого названия в обновлениях Dota 2, Counter-Strike 2 и Deadlock, интерпретируя его как следующую полноценную часть серии Half-Life для ПК. Похоже, этот проект действительно существует, хотя и остается загадкой.

Впрочем, одних лишь упоминаний о нем было достаточно, чтобы миллионы фанатов Valve сошли с ума в соцсетях, тем более еще летом все считали, что анонс уже близок.