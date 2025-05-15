Valve заперечила небезпеку для акаунтів через злам Steam – викрали дані 89 мільйонів гравців

Valve у офіційному зверненні до гравців прокоментувала нещодавні повідомлення про ймовірний злам даних 89 мільйонів користувачів сервісу цифрової дистрибуції Steam. Компанія запевнила, що її системи не були скомпрометовані.

Раніше повідомлялося, що зловмисник під ніком Machine1337 (він же EnergyWeaponsUser) виставив на продаж у даркнеті базу даних, що містить SMS-повідомлення з одноразовими кодами доступу до Steam, включно з номерами телефонів одержувачів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Шалена фанатська теорія розкриває головний сюжетний поворот GTA 6

Проте Valve заявила, що ця інформація не дає змоги отримати доступ до облікового запису, пароля, платіжних даних чи іншої особистої інформації користувачів Steam за номером телефону.

Неможливо зламати обліковий запис Steam за допомогою старих текстових повідомлень,

– наголосили у компанії.

Системи Steam не зламані, але джерело витоку ще шукають

Фахівці Valve вивчили фрагмент даних, що потрапив у даркнет, і дійшли висновку, що зламу систем Steam не було. Водночас компанія продовжує шукати джерело витоку, однак цей процес виявився складнішим, ніж очікувалося.

Valve пояснила, що ситуацію ускладнюють особливості доставки SMS-повідомлень: перш ніж досягти телефону користувача, вони перебувають у незашифрованому вигляді та проходять через кілька мобільних операторів.

Valve наголосила, що користувачам не потрібно змінювати свої паролі або номери телефонів у зв'язку з інцидентом. Однак компанія рекомендує бути уважними до будь-яких повідомлень, пов'язаних із безпекою облікових записів, якщо вони не були ініційовані самим користувачем.

Valve також радить регулярно перевіряти безпеку свого облікового запису Steam за спеціальним посиланням і налаштувати мобільний автентифікатор Steam Guard, який забезпечує отримання захищених повідомлень про обліковий запис.