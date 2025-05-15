Ранее сообщалось, что злоумышленник под ником Machine1337 (он же EnergyWeaponsUser) выставил на продажу в даркнете базу данных, содержащую SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа к Steam, включая номера телефонов получателей, информирует 24 Канал.

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Однако Valve заявила, что эта информация не позволяет получить доступ к учетной записи, пароля, платежных данных или другой личной информации пользователей Steam по номеру телефона.

Невозможно взломать учетную запись Steam с помощью старых текстовых сообщений,

– отметили в компании.

Системы Steam не взломаны, но источник утечки еще ищут

Специалисты Valve изучили фрагмент данных, попавший в даркнет, и пришли к выводу, что взлома систем Steam не было. В то же время компания продолжает искать источник утечки, однако этот процесс оказался более сложным, чем ожидалось.

Valve объяснила, что ситуацию осложняют особенности доставки SMS-сообщений: прежде чем достичь телефона пользователя, они находятся в незашифрованном виде и проходят через несколько мобильных операторов.

Valve отметила, что пользователям не нужно менять свои пароли или номера телефонов в связи с инцидентом. Однако компания рекомендует быть внимательными к любым сообщениям, связанных с безопасностью учетных записей, если они не были инициированы самим пользователем.

Valve также советует регулярно проверять безопасность своей учетной записи Steam по специальной ссылке и настроить мобильный аутентификатор Steam Guard, который обеспечивает получение защищенных сообщений об учетной записи.

Напомним, что недавно геймеры начали получать приглашения на бета-тестирование The Witcher 4. Тогда в CD Projekt RED призвали фанатов сообщать о мошеннических приглашениях и соблюдать осторожность, ведь они не организовывали ни одного бета-теста, следовательно ссылки могут оказаться вредными для пользователей.