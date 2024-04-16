Fallout 4 вийшов у далекому 2015-му: чи варто в нього грати сьогодні?

Fallout 4 – це п'ята канонічна гра серії, події котрої відбуваються в постапокаліптичному світі після ядерної катастрофи. Вона вважається однією з найкращих, а також є найбільш продаваною грою серед усіх частин. Але Fallout 4 вийшла майже 9 років тому і слушним питанням буде те, чи варто грати у неї у 2024-му.

Грати чи не грати

Fallout 4 сьогодні надзвичайно доступна за ціною. Наприклад, прямо зараз на Steam можна купити гру за 87 гривень, а з шістьма доповненнями – 162 гривні. Ви навіть можете отримати її безплатно, адже гра часом потрапляє на різні роздачі та акції, пише Games 24.

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Коли Fallout 4 вийшла на ринок у 2015 році, це сталося через п'ять років після виходу попередньої гри серії – Fallout: New Vegas. Вона розділила спільноту, але загалом вразила критиків, адже Bethesda Game Studios створила чудову й дуже якісну рольову гру у відкритому світі з сотнями годин контенту. Це був крок убік від традиційної формули Fallout, але розробники пішли на це в спробі зробити гру привабливою для ширшої аудиторії. І їй це вдалося.

Запуск Fallout 4 дав можливість мільйонам гравців уперше зануритись у франшизу. Саме тому гра залишається такою популярною і сьогодні. Багато хто й досі грає у неї й продовжує знаходити щось нове. Не варто також і забувати про численні моди, які розширюють гру, додаючи кастомні матеріали, які роблять гру ще цікавішою та об'ємнішою.

У Fallout 4 точно варто грати у 2024 році, і, ймовірно, в неї варто буде грати й у 2034-му, і навіть пізніше. Вона напрочуд добре виглядає навіть сьогодні і дуже добре витримала випробування часом. До того ж ви завжди можете завантажити офіційне безплатне доповнення "High Resolution Texture Pack", яке надасть вам кращі текстури, якщо вам мало базових, чи знайти щось подібне від фанатів.

У 2024 році Bethesda планує випустити оновлення наступного покоління для Fallout 4, яке значною мірою переробить гру, підвищить частоту кадрів і додасть більше контенту на платформу. Очікується, що це поверне гравців до гри й знову підніме Fallout 4 на вершини рейтингів популярності. Тож можна не сумніватись у наявності підтримки.

Плюси Fallout 4:

Величезний, відкритий світ для дослідження.

Доступні сотні годин контенту, який можна розширити за допомогою DLC.

Поглиблені елементи будівництва баз, які не мають обмежень і різноманітні.

Тисячі модів, які можуть змінити гру до невпізнаваності.

Постійна підтримка від Bethesda Game Studios навіть після запуску гри.

Величезна спільнота, яка обожнює гру навіть сьогодні і готова годинами обговорювати будь-яку деталь.

Усе це чудово, адже може пройти ще років п'ять, перш ніж ми побачимо новини про вихід Fallout 5.