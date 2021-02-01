Вчені-психологи використали популярний симулятор для вивчення того, як саме психопати обирають своїх жертв, провівши масштабне дослідження. Подробиці у матеріалі.

Джерело: Evolutional Psychological Science

Відповідне дослідження було опубліковано науковим журналом Evolutional Psychological Science. Його авторами стали доцентка канадського університету Брока – Бетт Віссер та її колеги.

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Експеримент проводили з метою дослідження гіпотези "Cheater – Hawk" (з англ. "Шахрай – Яструб"), пов'язаної з психопатією. За допомогою популярної гри The Sims 3 спеціалісти спостерігали та вивчали, як люди з психопатичними рисами особистості переважно взаємодіють з іншими людьми.

Психопатія – це стратегія експлуатації інших людей і ресурсів шляхом обману та агресії. Ми припустили, що люди з психопатичними рисами зазвичай уникають інших агресивних особистостей, але бачать, що тривожних, добрих людей легше експлуатувати. Використовуючи відеогру Sims, ми могли б перевірити наші гіпотези, не заподіявши нікому шкоди, – стверджує авторка дослідження.

У ході експерименту 205 студентів, що попередньо пройшли оцінку на наявність психопатичних рис, грали в The Sims 3, взаємодіючи з чотирма підготовленими персонажами. Ці "сіми" були налаштовані таким чином, щоб відповідати рисам, характерним для різних типів особистостей, наявних у гіпотезі "Cheater – Hawk". Отож, були створені наступні ігрові персонажі: шахрай (оманливий, підлий, чарівний), яструб (агресивний, грубий, злий), голуб (покірний, нервовий, сором'язливий) і кооператор (хороший, довірливий, співробітницький). Під час ігрового сеансу, що записувався на відео, учасники могли взаємодіяти з "піддослідними" в віртуальному будинку, використовуючи власного персонажа.

Сварка персонажів у The Sims 3 / зображення ign

За підсумком дослідження з'ясувалося кілька речей. Люди з вищим рівнем психопатичних рис були зліші та агресивніші в цілому, а найчастішою жертвою їхньої агресії ставав саме сором'язливий персонаж – передбачувана експериментом жертва, у той час, як агресивних персонажів вони намагались уникати або взаємодіяли з ними як з рівними собі. Вчені також планують провести повторні дослідження в грі, надавши піддослідним гравцям додаткову мотивацію для агресивної поведінки.