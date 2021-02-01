Ученые-психологи использовали популярный симулятор для изучения того, как именно психопаты выбирают своих жертв, проведя масштабное исследование. Подробности в материале.

Источник: Evolutional Psychological Science

Соответствующее исследование было опубликовано научным журналом Evolutional Psychological Science. Его авторами стали доцентка канадского университета Брока – Бетт Виссер и ее коллеги.

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Эксперимент проводили с целью исследования гипотезы "Cheater – Hawk" (с англ. "Мошенник – Ястреб"), связанной с психопатией. С помощью популярной игры The Sims 3 специалисты наблюдали и изучали, как люди с психопатическими чертами личности преимущественно взаимодействуют с другими людьми.

Психопатия – это стратегия эксплуатации других людей и ресурсов путем обмана и агрессии. Мы предположили, что люди с психопатическими чертами обычно избегают других агрессивных личностей, но видят, что тревожных, добрых людей легче эксплуатировать. Используя видеоигру Sims, мы могли бы проверить наши гипотезы, не причинив никому вреда, – утверждает автор исследования.

В ходе эксперимента 205 студентов, предварительно прошедших оценку на наличие психопатических черт, играли в The Sims 3, взаимодействуя с четырьмя подготовленными персонажами. Эти "симы" были настроены таким образом, чтобы соответствовать характеристикам, характерным для разных типов личностей, имеющихся в гипотезе "Cheater – Hawk". Так, были созданы следующие игровые персонажи: мошенник (обманчивый, подлый, чарующий), ястреб (агрессивный, грубый, злой), голубь (покорный, нервный, застенчивый) и кооператор (хороший, доверчивый, сотруднический). Во время игрового сеанса, что записывался на видео, участники могли взаимодействовать с "подопытными" в виртуальном доме, используя собственного персонажа.

Ссора персонажей в The Sims 3 / изображение ign

По итогам исследования выяснилось несколько вещей. Люди с высоким уровнем психопатических черт были злее и агрессивнее в целом, а самой частой жертвой их агрессии становился именно застенчивый персонаж – предполагаемая экспериментом жертва, в то время, как агрессивных персонажей они пытались избегать или относились к ним как к равным. Ученые также планируют провести повторные исследования в игре, предоставив испытуемым игрокам дополнительную мотивацию для агрессивного поведения.