Велике будівництво у Valheim: вежа Саурона, Мінас Тіріт та інші круті бази гравців – добірка

Valheim продовжує очолювати топ продажів в Steam ось вже четвертий тиждень поспіль, а геймери продовжують будувати неймовірні споруди у суворому світі гри. Найбільш захопливі з них – у матеріалі.

Все більше і більше гравців поринають у світ хітової гри про виживання вікінгів – Valheim. Проєкт від інді-розробників Iron Gate вчетверте поспіль очолює щотижневий рейтинг продажів цифрового магазину Steam та, здається, що популярність гри вщухне ще дуже не скоро. Особливо, якщо геймери продовжать підігрівати інтерес до неї, демонструючи власноруч створені неймовірні будівлі.

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Основою гри, безумовно, є виживання та бійки з монстрами. Проте і миролюбним гравцям тут є чим зайнятися, адже кожному вікінгові потрібна база. Для когось достатньо примітивних будівель з необхідними інструментами, а інші ж перетворюють свої оселі в грі у справжні витвори мистецтва.

Часто при створенні власної домівки у Valheim, гравці надихаються відомими будівлями з інших фентезійних світів. До прикладу користувач порталу NexusMods під нікнеймом Rynborg виклав у мережу власну версію легендарної вежі Саурона з "Володаря перснів".

Барад-дур у Valheim / зображення NexusMods

Споруда, схоже, виконана повністю з каменю та прикрашена величезною кількістю зелених смолоскипів. Геймерові навіть вдалося відтворити легендарне Око Саурона, яке розташовується на вершині вежі. Для цього він використав низку факелів та багаття.

Вежа Саурона у Valheim

Інший же гравець та користувач порталу Reddit під нікнеймом mega_rad_man, обрав світлу сторону та побудував свою базу, надихнувшись іншою культовою спорудою зі всесвіту "Володаря перснів" – Мінас Тірітом.

Мінас Тіріт у Valheim / зображення Reditt

Окрім замку гравець також побудував величезне місто перед ним. За словами затятого вікінга-будівельника на все про все у нього пішло близько 210 годин та величезна купа сил та нервів.

Огляд замку від його творця

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Інший умілець під псевдонімом LiteraryCringe відтворив у Valheim містечко Рівервуд з не менш популярної The Eleder Scrols V: Skyrim. Геймер зумів передати ключові особливості Рівервуду, на кшталт лісопильні з водяним колесом, моста через річку і фортифікаційних споруд. Ентузіаст також зазначив, що має намір попрацювати над інтер'єрами будинків в майбутньому.

Рівервуд у Skyrim та Valheim / зображення playground

Добре, коли маєш орієнтир чи зображення того, що прагнеш збудувати. Зовсім інша справа, коли будуєш щось не схоже ні на що, що було збудовано раніше. Користувач того ж таки порталу Reddit, на ім'я Fyxate поділився кадрами своєї "бази під скелею". Користувач зазначив, що те, що ми бачимо на відео – всього лише незавершене будівництво, тому що в нього в планах ще досить багато апгрейдів, але навіть зараз творіння геймера викликає захват.

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Ще один користувач порталу – insidepaper1974 вирішив не будувати нічого помпезного, тим більше за його словами, він має досить слабкий ПК і коли будує щось масштабне то комп'ютер не витримує навантаження, що суттєво впливає на продуктивність гри. Натомість геймер вирішив побудувати компактну базу, яка б вдовольняла всі його потреби. На її проєктування, збір необхідних ресурсів та побудову гравець витратив близько 200 годин.

Компактна база у Valheim / зображення Reddit

Ну і насамкінець Ckpie, що побудував модерновий "хай-тек" будинок у грі про суворих вікінгів. За словами креативного гравця на створення цього шедевру він витратив понад 2000 одиниць заліза, вирубав чималенький ліс та незліченну кількість разів помирав під час самого процесу побудови будинку, просто зриваючись з краю скелі.

Моторошний будинок на палях / зображення Reddit

Хоча в коментарях спільнота гри поставила під сумнів "безпечність" такого будинку, який легко може бути знищений драконом, проте ніхто не став заперечувати архітектурної цінності будівлі.

Креатив гравців продовжує вражати, тому очікуємо поповнення списку легендарних споруд, відтворених у Valheim та й просто ще більше креативних осель.