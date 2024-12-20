Зимовий розпродаж Steam пропонує тисячі знижок на ігри, навіть на S․T․A․L․K․E․R․ 2
З останнього розпродажу в Steam пройшло не так уже й багато часу, але компанія поспішає почати новий, адже наближається Різдво. Ось найкращі пропозиції, які ви можете забрати прям зараз.
Знижки хоч і не рекордні, але приємні
Valve проводить лише кілька розпродажів такого масштабу на рік. Цей, зрозуміло, буде останнім. Хоча знижки не рекордні, однак можна знайти ігри, які обійдуться вам у смішні гроші. Зимовий розпродаж 2024 року приніс знижки майже на всі ігри, DLC та інші товари на платформі. Усе, від маловідомих інді проєктів до найбільших хітів, є частиною цієї щедрої акції, пише 24 Канал.
Дивіться також Величезні знижки та безплатні ігри: що цікавого має для вас Epic Games на Різдво
Найбільші знижки:
- Assassin's Creed Origins зараз можна забрати всього за 91 гривню, а не 915 гривень, як зазвичай.
- Back 4 Blood – 37 гривень.
- Batman: Arkham Origins коштує так само, 37 гривень.
- Grim Dawn – 51 гривня.
- Need for Speed Heat – 99 гривень.
- Stellaris – 97 гривень.
- За Titanfall 2 просять 79 гривень замість 799 гривень.
- Divinity: Original Sin – Enhanced Edition коштує 47 гривень.
- Divinity: Original Sin 2 – Divine Edition вартує 209 гривень.
Менші знижки:
- Vampire Survivors з українським текстом зараз можна купити за 55 гривень або за 196 гривень в усіма DLC. Однак якщо ви дуже хочете цю гру, рекомендуємо поспішити в Epic Games, оскільки там лишаються лічені хвилини до завершення її безплатної роздачі.
- Класична покрокова стратегія Songs of Conquest 2024 року випуску з дуже гарними відгуками й оцінками коштує 76 гривень за базове видання.
- Battlefield 2042 – 119 гривень за базову версію і 459 гривень за Elite Edition, яка зазвичай коштує 2299 гривень. Вельми добра знижка.
- Хітовий Hades II, який також має українські субтитри і дуже хороші відгуки, обійдеться вам у 414 гривень. На жаль, тут знижка всього 10%.
- Avatar: Frontiers of Pandora – 607 гривень у мінімальному виданні.
- The Long Dark – 159 гривень.
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – 599 гривень замість 1499 гривень.
- Elden Ring – 1079 гривень (знижка 40%), але доповнення Shadow of the Erdtree знижки не має.
- Baldur's Gate III коштує 719 гривень, скинувши всього 20%.
- Hogwarts Legacy знову коштує 399 гривень.
- Frostpunk 2 – 668 гривень і 1377 гривень за Deluxe Edition.
Ви також можете зустріти знижки на Animal Well, Call of Duty, Star Wars Outlaws, Dead Space, Mass Effect, Helldivers 2, Dragon Age: The Veilguard, Warhammer: Space Marine 2, Tomb Raider I-II-III Remastered, Silent Hill 2, Diablo IV, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Tales from the Borderlands та дуже багато інших.
Поспішайте, адже фестиваль щедрості від Valve триватиме лише до 2 січня 2025 року.