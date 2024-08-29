Все гірше і гірше: геймери не задоволені вересневою лінійкою ігор для PS Plus
Sony оголосила вересневу лінійку ігор для свого сервісу передплати PlayStation Plus, але вибір розчарував геймерів. Користувачі скаржаться, що підбірки ігор, які потрапляють в лінійки PS Plus стають щоразу гіршими.
Нова лінійка ігор PS Plus у вересні включає: Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares II, MLB The Show 24, інформує Games 24.
А тим часом PlayStation припинить надавати українцям безкоштовний доступ до підписки
Попри те, що в анонсі був представлений мікс жанрів, включаючи абсолютно новий реліз і хоррор-платформер, що вийшов на початку цього року, лінійка зіштовхнулася з різкою критикою з боку підписників.
Геймери висловлюють своє незадоволення на YouTube та інших соціальних платформах. Особливо користувачів дратує засилля спортивних ігор у нещодавніх добірках.До речі, гра Harry Potter: Quidditch Champions потрапить в підписку PS Plus одразу в день релізу.
Вересневі ігри будуть доступні для завантаження з 3 по 30 вересня для підписників усіх рівнів PS Plus:
- Essential,
- Extra,
- Premium (Deluxe).
Якщо ви досі не забрали серпневі пропозиції, то варто поспішити. Нагадаємо, що минулого місяця до підписки потрапили такі ігри:
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga,
- Five Nights at Freddy’s: Security Breach,
- Ender Lilies: Quietus of the Knights.
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Слід зауважити, що підбірки ігор від Sony часто викликають критику користувачів, адже усіх геймерів задовільнити неможливо. Однак Слід також відзначити, що з кожним випадком "поганої" роздачі кількість критики зростає.