Новий мод для Skyrim додає в суворий край нордів шпигунську повітряну кулю, що є посиланням на нещодавні світові новини.

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The Elder Scrolls 5 – фантастична гра, відома своїми цитатами, мемами, розсипом кумедних багів і незліченною кількістю модифікацій, які роблять RPG від Bethesda цікавою навіть після більш ніж 11 років з часу релізу.

Хоча багато модифікацій спрямовані на покращення геймплею чи продуктивності, є ті, які мають на меті просто розвеселити геймерів. Принаймні це саме те, що зробив користувач порталу Nexus Mods під ніком Echo Eclipse.

Саме він додав у гру "шпигунську повітряну кулю Aldmeri Dominion", яка ширяє високо над Тамріелем.

Аеростат над містом / зображення Nexus Mods

Об'єкт не має жодного заскриптованого шляху і літає навмання, при цьому сама його модель анімована і наповнена спорядженням.

У той час як над США літав китайський шпигунський аеростат, у моді ж повітряна куля належить Талмору – таємничому об'єднанню, члени якого вірять у верховенство ельфів.

Саме ця спільнота, за лором гри, маніпулює світом та організовує великі війни (щось типу місцевих масонів чи сіоністів, – ред.).