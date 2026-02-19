RTX замість конверта – молодята отримали незвичний подарунок на весілля
- Молодятам на весіллі в Туреччині подарували незвичні подарунки: відеокарту GeForce RTX 5090 та комплект оперативної пам'яті DDR5.
- Інший гість додав процесор Intel Core Ultra 9, що вартує разом до 5 тисяч доларів, дозволяючи молодятам зібрати висококласний ігровий комп'ютер.
Новостворена турецька родина отримала вельми незвичний весільний подарунок від гостя, який інвестував у стабільний FPS молодої сім'ї.
Кадри з весілля в Туреччині стали вірусними у соцмережах після того, як дехто з гостей проявив креатив у виборі подарунків, інформує Tom's Hardware.
Цікаво Bethesda випустила велике оновлення для Skyrim на новій консолі Nintendo
Весільні подарунки мрії для геймерів?
Замість традиційного конверта чи "олдсукльних" подарунків типу сервізу з "рибками", пара гостей здивувала молодят тим, що зазвичай можна знайти всередині висококласного ігрового комп'ютера.
Так на відео, яке поширили Daily Turkic, потрапив момент, коли наречений отримує у своє розпорядження новеньку відеокарту GeForce RTX 5090, дбайливо обгорнуту святковими червоними стрічками.
Нареченій своєю чергою дістався чотириканальний комплект оперативної пам'яті DDR5.
Вірусне весілля: дивіться відео
На додачу, інший чоловік доповнив цей комплект процесором Intel Core Ultra 9, тож молодятам залишилося лише кілька деталей та перефирія аби зібрати справжній ПК мрії, від чого обоє з них, до речі, були в повному захваті.
Слід зазначити, що такі подарунки не лише креативні, а й вельми цінні, адже їхня сумарна вартість може сягати до 5 тисяч доларів, інформує Dexerto.
Чому ціни компонентів для ПК злітають до небес?
Останнім часом ціни на деталі для ПК (зокрема відеокарти та RAM пам'ять) стають все дорожчими, через дефіцит, створений попитом на них від розробників ШІ.
Якравий приклад нещодавня новина про те, що Steam Deck зникає з полиць магазинів саме через цю причину.