RTX замість конверта – молодята отримали незвичний подарунок на весілля

Новостворена турецька родина отримала вельми незвичний весільний подарунок від гостя, який інвестував у стабільний FPS молодої сім'ї.

Кадри з весілля в Туреччині стали вірусними у соцмережах після того, як дехто з гостей проявив креатив у виборі подарунків, інформує Tom's Hardware.

Весільні подарунки мрії для геймерів?

Замість традиційного конверта чи "олдсукльних" подарунків типу сервізу з "рибками", пара гостей здивувала молодят тим, що зазвичай можна знайти всередині висококласного ігрового комп'ютера.

Так на відео, яке поширили Daily Turkic, потрапив момент, коли наречений отримує у своє розпорядження новеньку відеокарту GeForce RTX 5090, дбайливо обгорнуту святковими червоними стрічками.

Нареченій своєю чергою дістався чотириканальний комплект оперативної пам'яті DDR5.

Вірусне весілля: дивіться відео

На додачу, інший чоловік доповнив цей комплект процесором Intel Core Ultra 9, тож молодятам залишилося лише кілька деталей та перефирія аби зібрати справжній ПК мрії, від чого обоє з них, до речі, були в повному захваті.

Слід зазначити, що такі подарунки не лише креативні, а й вельми цінні, адже їхня сумарна вартість може сягати до 5 тисяч доларів, інформує Dexerto.

