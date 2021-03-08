Видавці телефонують гравцям WoW та проводять своєрідний "екзамен"– тих, хто не здав банять

У World of Warcraft почалися незвичайні перевірки – гравцям телефонують та ставлять питання про механіки боса, а у разі неправильних відповідей – банять акаунти. Детальніше – у матеріалі.

Чітери – основна проблема багатьох онлайн-ігор, проте не лише використання різноманітних "чітів" є шахрайством у відеоіграх. Часто гравці звертаються до так званих "бустерів", щоб ті прокачали їхній акаунт тим чи інакшим способом. Видавці однієї з найпопулярніших MMO RPG у світі – World of Warcraft, вирішили боротися з такими нечесними геймерами у досить незвичний спосіб.

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Бустинг – професійна допомога в розвитку відеоігрового персонажа чи акаунту та проходженні рівнів. В такому випадку замість вас всі рівні проходить (чи виконує інші необхідні дії) більш досвідчений фахівець за певні кошти. В більшості ігор такий спосіб здобуття прогресу є забороненим та карається баном.