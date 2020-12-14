Шестирічний стрімер Call of Duty: Warzone RowdyRogan визнав, що його недавній бан у грі був частиною змагань та повністю сфабрикований. Детальніше – у матеріалі.

Зовсім нещодавно спільнота Call of Duty: Warzone згуртувалася, щоб підтримати RowdyRogan після отриманого ним, просто у прямому ефірі, бану у популярній грі. Однак виявляється, що вірусне відео було повністю інсценізоване і ніякого бану насправді не було. Про це повідомив сам молодий стрімер у відео на YouTube.

Детальніше про бан Шестирічного стрімера забанили в Call of Duty: Warzone – хлопчик не стримав сліз

У відеоролику на YouTube, завантаженому на канал RowdyRogan, сім'я гравця та він сам підтвердили припущення, що бан юнака у Warzone був частиною їх останнього завдання для FaZe TOP 20, в якому фіналістам сказали зробити "вірусне відео".

Вони зафільмували весь процес, від того моменту, коли RowdyRogan, здається, сам додумався до такої ідеї, і аж до того моменту, як їхня витівка була показана на Twitch. Коли хлопчина запропонував цю ідею для вірусного відео, його мама передбачила, що "люди зійдуть з розуму" – і останні дні показали, що вона точно була права.

Відео з YouTube каналу RowdyRogan

Несподіваний бан молодого гравця захопив Інтернет бурхливою хвилею. Одразу після того, як це сталося, у соцмережах з'явився хештег #FreeRogan, а кліп про заборону поширювався мережею з неймовірною швидкістю. Відео де шестирічний хлопець, плаче на руках свого батька, побачивши, що його обліковий запис назавжди видалено, швидко стало вірусним. Як виявилось це було саме тим, на що сподівалися RowdyRogan та його батьки.

Хоча сімейство вже вибачилось перед ображеною підступністю спільнотою, вони також подякували всім, хто підтримав стрімера Call of Duty: Warzone після його "бану" в грі. Та додали, що метою цього величезного "пранку" було не лише розрекламувати свій канал, а й виграти остаточний приз турніру, яким є повноцінний контракт з кіберспортивною організацією FaZe Clan. Пояснюючи свої дії, мама RowdyRogan розповіла, що вони хотіли показати Faze, що "світ готовий для таких молодих геймерів, як мій син", а також те, що пропозиція для RowdyRogan стати частиною FaZe Clan може "відкрити можливості для молодих геймерів в усьому світі”.

Здавалося б, що шанувальники стрімера та люди, що просто підтримали хлопця, коли дізнаються правду мали б негативно зреагувати на цей маневр, проте виявилось навпаки. Мережа в захваті від такої креативності молодого кіберспорстмена, про що свідчить факт шаленої підтримки, яку отримав RowdyRogan на своєму першому стрімі після "бану", який, до речі, став рекордним в історії каналу молодика на Twitch.