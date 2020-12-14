Шестилетний стример Call of Duty: Warzone RowdyRogan признал, что его недавний бан в игре был частью соревнований и полностью сфабрикован. Подробнее – в материале.

Совсем недавно сообщество Call of Duty: Warzone сплотилось, чтобы поддержать RowdyRogan после полученного им, просто в прямом эфире, бана в популярной игре. Однако оказывается, что вирусное видео было полностью инсценировано и никакого бана на самом деле не было. Об этом сообщил сам молодой стример в видео на YouTube.

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В видеоролике на YouTube, загруженном на канал RowdyRogan, семья игрока и он сам подтвердили предположение, что бан юноши в Warzone был частью их последней задачи для FaZe TOP 20, в котором финалистам сказали сделать "вирусное видео".

Они сняли весь процесс, от того момента, когда RowdyRogan, кажется, сам додумался до такой идеи, и до того момента, как их выходка была показана на Twitch. Когда парень предложил эту идею для вирусного видео, его мама сказала, что "люди сойдут с ума" – и последние дни показали, что она точно была права.

Видео с YouTube канала RowdyRogan

Неожиданный бан молодого игрока охватил Интернет бурной волной. Сразу после того, как это произошло, в соцсетях появился хэштег #FreeRogan, а клип о бане распространялся сетью с невероятной скоростью. Видео, где шестилетний мальчик, плачет на руках своего отца, увидев, что его аккаунт навсегда удален, быстро стало вирусным. Как оказалось это было именно тем, на что надеялись RowdyRogan и его родители.

Хотя семейство уже принесло извинения перед оскорбленным коварством сообществом, они также поблагодарили всех, кто поддержал стримера Call of Duty: Warzone после его "бана" в игре. И добавили, что целью этого огромного "пранка" было не только разрекламировать свой канал, но и выиграть окончательный приз турнира, которым является полноценный контракт с киберспортивной организацией FaZe Clan. Объясняя свои действия, мама RowdyRogan рассказала, что они хотели показать FaZe, что "мир готов для таких молодых геймеров, как мой сын", а также то, что предложение для RowdyRogan стать частью FaZe Clan может "открыть возможности для молодых геймеров во всем мире".

Казалось бы, что поклонники стримера и люди, которые просто поддержали парня, когда узнают правду должны были бы негативно отреагировать на этот маневр, однако оказалось наоборот. Сеть в восторге от такой креативности молодого киберспорстмена, о чем свидетельствует факт чрезвычайной поддержки, которую получил RowdyRogan на своем первом стриме после "бана", который, кстати, стал рекордным в истории канала юноши на Twitch.