Мережу заполонили кадри зі скасованої відеогри про Бетмена у всесвіті фільмів Нолана
- У мережі з'явилися кадри зі скасованої відеогри про Бетмена, події якої мали відбуватися у всесвіті фільмів Крістофера Нолана.
- Гра, створена Monolith Productions, так і не була завершена, але її концепції, такі як система Nemesis, були використані в інших проєктах студії.
У соцмережах почали з'являтися цілі ігрові секвенції зі скасованої відеогри про Бетмена, події якої мали проходити у рамках кіновсесвіту Темного Лицаря режисера Крістофера Нолана.
У соцмережах почало з'являтися все більше матеріалів з гри Monolith Productions, яка так і не отримала нагоду потішити мільйони фанатів Бетмена, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.
Варте уваги Легендарний шутер запустили на кухонній каструлі з екраном
Як виглядала гра про Бетмена від Monolith Productions?
12 січня ентузіаст та "архіватор" ретро-ігор під ніком MrTalida поділився у мережі відновленими файлами Project Apollo – гри про Бетмена у всесвіті кінофільмів іменитого режисера Крістофера Нолана.
Вони були створені між квітнем 2009 року та січнем 2010 року, коли у Monolith Productions плекали надію на амбітний проєкт.
Всього за 10 місяців, команді вдалося досягти помітного прогресу й отримати фантастичний концепт відеогри, який, на жаль, так і не став повноцінним проєктом.
На свіжих кадрах можна вперше побачити, як у грі виглядав би легендарний Tumbler, він же "бетмобіль".
Транспорт у скасованій грі: дивіться відео
Видовищні перегони в купі з іншими ідеями розробників, як от система, завдяки якій випадково згенеровані головорізи з Ґотем-Сіті після програшу Бетмену поверталися б пізніше ще сильнішими та злішими аби взяти реванш, могли б на роки вперед визначити вектор розвитку супергеройських відеоігор.
Ігровий процес: дивіться відео
Однак, цього не сталося, а згадана система, яка отримала назву Nemesis, стала фішкою іншого проєкту студії, гри за мотивами Володаря Перснів – Shadow of Mordor 2014 року та її продовженні 2017 року, Shadow of War.
Чому гру про Бетмена від Monolith скасували?
У березні 2025 року колишня генеральна менеджерка WB Games Лаура Фраєр розповіла, що робота над Project Apollo велася таємно до розмови з режисером.
Подальшу долю гри мало визначити рішення Крістофера Нолана, оскільки її події мали розгортатися у всесвіті його кінотрилогії Темний Лицар.
Врешті Крістофер Нолан відмовився від створення відеогри по власній трилогії Бетмена. Здебільшого причиною цього став страх провалу, викликаний невдачею гри Batman Begins для PlayStation 2.