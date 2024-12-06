Indiana Jones and the Great Circle буде кращою ніж фільм, але гра має свої проблеми

Відеогра Indiana Jones and the Great Circle, створена за мотивами культового пригодницького канону, намагається відповідати своєму кінематографічному натхненню. За словами Еша Перріша, репортера, що спеціалізується на індустрії відеоігор, найбільш захопливі моменти гри замкнені в кат-сценах, а інтерактивному ігровому процесу бракує захоплення, якого можна було б очікувати від пригод Індіани.

Дія гри розгортається між "У пошуках втраченого ковчега" та "Останнім хрестовим походом", нагадує 24 Канал. Доктор Генрі "Індіана" Джонс розслідує викрадення єгипетського артефакту, який він колись "визволив".

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Подорож охоплює кілька країн, зіштовхуючи Інді з нацистами та стародавнім культом "велетнів". З оркестровим супроводом, що нагадує музику Джона Вільямса, гострими діалогами та звуковими ефектами, запозиченими безпосередньо з фільмів, Indiana Jones and the Great Circle відтворює дух оригінальної трилогії.

Ігровий процес не без недоліків

Гравці керують персонажем від першої особи, виконуючи місії, що поєднують у собі стелс, дослідження та бої. Однак ці механіки часто радше розчаровують, ніж занурюють у гру. Перріш описує сценарій, коли маскування під нацистського солдата мало б забезпечити безперешкодне проникнення, але замість цього призвело до миттєвого виявлення і провалу. Такі моменти підкреслюють розрив між кінематографічними елементами гри та її ігровим досвідом.

Хоча The Great Circle містить характерні моменти з Індіани Джонса, такі як дотепні репліки та захопливі відкриття, Перріш стверджує, що гра відчувається більше як духовна спадкоємиця класичних фільмів, аніж як захоплююча відеогра. Результатом є досвід, який, можливо, краще підійшов би для фільму, а не для пригоди від першої особи.

Відео 14 хвилин геймплею Indiana Jones and the Great Circle:

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Фанати франшизи про Індіану Джонса можуть знайти втіху в ностальгічних елементах гри, але Indiana Jones and the Great Circle намагається збалансувати свою повагу до фільмів з вимогами захопливого ігрового досвіду.

Нагадаємо, що гра вже доступна для тих, хто оформив попереднє замовлення. Для усіх інших включно з підписниками Game Pass гра вийде 9 грудня, а у березні стане доступною і на PlayStation 5.