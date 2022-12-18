Це стало приводом для критики. Багатьом не подобалося, що, мовляв, процес розроблений таким чином, що дівчата стають об'єктами колекціонування.

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Картки з оголеними жінками можуть зникнути з "Відьмака"

З позицією критиків нещодавно погодився дизайнер сюжету і сценарист першого "Відьмака" Кароль Ковальчик. Він виступив за те, щоб прибрати такі картки.

Це про те, що ви переходите на мислення, що вам потрібно зібрати їх усіх, правда? І в цьому контексті дійсно дуже тривожно, що гра начебто змушує вас стати бездумним сексуальним наркоманом, щоб отримати деякі з них,

– розповідає Кароль Ковальчик.

Сценарист пояснює, що розробники не помітили цього, оскільки після тестування гри в сотий раз стає механічним, і деякі деталі залишаються непоміченими.

Колекційні картки з жінками з "Відьмака": дивіться фото

"З тим досвідом, який у мене є зараз, я б залишив малюнки в ремейку гри, але прибрав би будь-які припущення про те, що це колекційна річ, а також переглянув би всі сцени і видалив з гри ті, які викликали змішані почуття", – резюмував сценарист "Відьмака".

Спочатку картки замислювалися, як спосіб заощадити на дорогих анімаціях сексуальних сцен. Вони повинні були стати сувеніром для Геральта і нагадуванням про близькість з тією чи іншою жінкою. У другій і третій частинах "Відьмака" карти видалили, замінивши повноцінними постільними епізодами.