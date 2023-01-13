Мінімальні системні вимоги до процесора та графічного процесора були трохи знижені. Натомість вимоги до оперативної пам'яті подвоїлися.
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Мінімальні системні вимоги Hogwarts Legacy
- Операційна система: 64-розрядна Windows 10,
- Процесор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) або AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц),
- Пам'ять: 16 ГБ,
- Графіка: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ або AMD Radeon RX 470 4 ГБ,
- DirectX: Версія 12,
- Сховище: 85 ГБ вільного місця.
Рекомендовані системні вимоги
- Операційна система: 64-розрядна Windows 10,
- Процесор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц),
- Пам'ять: 16 ГБ,
- Графіка: NVIDIA GeForce 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770,
- DirectX: Версія 12,
- Сховище: 85 ГБ вільного місця.
Де завантажити Hogwarts Legacy
Попереднє замовлення Hogwarts Legacy вже доступне в магазині Steam. Втім, реліз гри відбудеться лише 10 лютого 2023 року, тож доведеться ще трішки зачекати.
Попри це, гра вже встигла очолити топ продажів в Steam.