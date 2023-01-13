Мінімальні системні вимоги до процесора та графічного процесора були трохи знижені. Натомість вимоги до оперативної пам'яті подвоїлися.

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Мінімальні системні вимоги Hogwarts Legacy

Операційна система : 64-розрядна Windows 10,

: 64-розрядна Windows 10, Процесор : Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) або AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц),

: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) або AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц), Пам'ять : 16 ГБ,

: 16 ГБ, Графіка : NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ або AMD Radeon RX 470 4 ГБ,

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ або AMD Radeon RX 470 4 ГБ, DirectX : Версія 12,

: Версія 12, Сховище: 85 ГБ вільного місця.

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Рекомендовані системні вимоги

Операційна система : 64-розрядна Windows 10,

: 64-розрядна Windows 10, Процесор : Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц),

: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц), Пам'ять : 16 ГБ,

: 16 ГБ, Графіка : NVIDIA GeForce 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770,

: NVIDIA GeForce 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770, DirectX : Версія 12,

: Версія 12, Сховище: 85 ГБ вільного місця.

Де завантажити Hogwarts Legacy

Попереднє замовлення Hogwarts Legacy вже доступне в магазині Steam. Втім, реліз гри відбудеться лише 10 лютого 2023 року, тож доведеться ще трішки зачекати.

Попри це, гра вже встигла очолити топ продажів в Steam.