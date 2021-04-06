Відомий аналітик "проїхався катком" по складу NAVI з CS: GO

Аналітик Річард Льюїс у своєму новому відео розкритикував теперішню форму українського колективу та жорстко пройшовся по персоналіях. Деталі – у матеріалі.

Відомий кіберспортивний журналіст та аналітик Річард Льюїс записав відео про виступ колективу Natus Vincere на ESL Pro League Season 13 по CS: GO, де "народжені перемагати" на силу вийшли з групи та сенсаційно вилетіли зі змагань після нищівної поразки (0:2) від Complexity Gaming. Таким чином організація посіла 9-12 місце на турнірі, що є надзвичайно слабким результатом.

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Найбільше прогнозовано "дісталося" тренеру команди – Андрієві "B1ad3" Городенському. За словами Льюїса "тактики Городенського неймовірно застаріли і їм не місце на сучасній сцені", а сам Андрій "звик до статусу "священної корови" у своєму регіоні" та став одним з тих людей "яких ви не можете критикувати".

B1ad3 – поганий тренер, сьогодні я ще раз підкреслю це, тому що вони вилетіли з турніру. Вони були в кроці від того, щоб взагалі не вийти з групи, коли грали овертайми проти Cloud9. До того ж це була одна з найпростіших груп на турнірі, якщо не найпростіша, – заявив Льюїс.

Журналіст жорстко розкритикував експерименти, які команда проводила на турнірі, передусім це стосувалося зміни капітана на мапі Mirage. Льюїс заявив що "Mirage завжди була для NAVI сильної картою" і вони мають капітана, який досить довго та успішно керував командними діями, проте неочікувано колектив вирішив "довірити цю роль іншому учаснику складу – і це було абсолютно жахливо". Слід зазначити, що слова аналітика підкріплені доказами, адже NAVI дійсно стали гірше відігравати цю мапу, особливо за сторону терористів, що неможливо не помітити.

Я не бачу користі від цього, якщо ви не плануєте в довгостроковій перспективі зробити electronic капітаном. Ви робите капітаном одного з кращих гравців у світі. Через це його ефективність падає, тому що так завжди відбувається, коли ви змушуєте когось, хто не був капітаном, виконувати цю роль. Це безумство, абсолютне божевілля, – додав аналітик.

Статистика NAVI на мапі Mirage в рамках ESL Pro League Season 13 / скриншот з HLTV.org

Льюїс звинувачує в цьому того ж таки Городенського та звертає увагу на те, що останній ніколи не бере вину за поразки на себе, роблячи її колективною. Також аналітик закликав керманичів організації задуматись, що буде з колективом в разі того, якщо його головна зірка – Олександр "s1mple" Костилєв захоче покинути команду, адже, на його думку, всіма позитивними результатами протягом останнього часу організація завдячує виключно індивідуальній майстерності українця:

Якщо ти гравець NAVI, то можлива втрата s1mple – це твій нічний кошмар. Ви почнете стрімко падати в рейтингу HLTV.org і ніколи не зможете повернутися до колишньої величі.

Журналіст наголосив, що NAVI, котрі перебувають так високо у рейтингу команд HLTV, не мають права займати 9-12 місце на таких турнірах, тим більше з s1mple в обоймі. Проте, за його словами, в кінцевому результаті все зводиться до тактики:

Все повинно починатися з тактики. Ідіть і знайдіть справжнього компетентного тренера – когось, хто не грає в сучасний Counter Strike з тактиками 2014 року з цими тупими, повільними пізніми виходами.

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Окрім Городенського суттєво "дісталося" й іншому старожилові організації – Єгору "flamie" Васильєву, гру якого Льюїс охрестив "просто жахливою" та закликав скоріше повністю змінити його на молодого Валерія "B1t" Ваховського. Останній і справді отримує все більше ігрового часу в основному складі, адже як тільки Валерій з'явився в основному ростері організації – він відігравав замість Васильєва лише одну мапу (Inferno), проте зараз "маппул" Ваховського розширили до 3 карт, додавши Mirage та Overpass.

Аналітик пов'язав це зі слабкою грою flamie та досить жорстко виразився на цей рахунок:

Мені здається, NAVI нарешті зрозуміли, що flamie більше не може виступати на високому рівні. Я думаю, що його потрібно було давно кікнути (вигнати з команди – 24 канал). Це гравець, якого потрібно прибрати, щоб звільнити місце в команді. Я не знаю, що такого flamie робить, щоб зберегти місце, адже кожен раз, коли я дивлюся матч NAVI з ним в складі, він дуже засмучує.

Льюїс закликав керівників організації "оговтатись" та внести необхідні, на його думку, зміни.

Повне відео Льюїса про проблеми в NAVI

Користувачі мережі розійшлися в думках щодо висловлювань журналіста. Одна половина фанатів вважає, що це лише тимчасовий спад в грі, адже нещодавно команда показувала гарні результати. Інші ж вважають, що аналітик має рацію і тактики B1ad3 дійсно застаріли, тим більше, що тренер й справді мало експериментує та наполегливо продовжує будувати гру через повільні виходи в пізніх таймінгах, навіть тоді, коли це відверто не працює. Реакції на таку "жорстку" аналітику від представників команди поки що немає.

Ми все ж надіємося, що колектив проведе роботу над помилками та стане назад на шлях перемог.