Про це попередньо стало відомо із заяви речника компанії для порталу PCMag, а сьогодні відповідною інформацією поділився й міністр Цифрової трансформації України.

До теми Activision Blizzard, Microsoft та Rockstar Games зупиняють продаж своїх ігор на території Росії

Отож, у своєму телеграмі Михайло Федоров повідомив, що американська компанія-розробник відеографічних процесорів припиняє продаж товарів на всій території країни агресора.

У цьому рішення NVIDIA приєдналася до не менш відомих високотехнологічних компаній Advanced Micro Devices (AMD) та Intel Corporation, що також нещодавно оголосили про припинення торгівлі в Росії.

Щоправда, схоже на те, що відеокарти NVIDIA все ще можна замовити не напряму, а через дистриб'юторів Gigabyte, MSI та Asus, проте сподіваємося, що це ненадовго.

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