Об этом предварительно стало известно из заявления спикера компании для портала PCMag, а уже сегодня соответствующей информацией поделился и министр Цифровой трансформации Украины.

К теме Сегодня же соответствующей информацией поделился и министр Цифровой трансформации Украины.

В своем телеграме Михаил Федоров сообщил, что американская компания-разработчик видеографических процессоров прекращает продажу товаров на всей территории страны агрессора.

В этом решении NVIDIA присоединилась к не менее известным высокотехнологичным компаниям Advanced Micro Devices (AMD) и Intel Corporation, также недавно объявившим о прекращении торговли в России.

Правда, похоже на то, что видеокарты NVIDIA все еще можно заказать не напрямую, а через дистрибьюторов Gigabyte, MSI и Asus, однако надеемся, что это ненадолго.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!