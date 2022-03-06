Відомий виробник відеокарт NVIDIA припиняє продаж своїх продуктів на території Росії

На знак протесту проти віроломного вторгення Росії до України, знайома кожному геймерові компанія Nvidia оголосила про припинення продажу своїх продуктів на території країни агресора.

Про це попередньо стало відомо із заяви речника компанії для порталу PCMag, а сьогодні відповідною інформацією поділився й міністр Цифрової трансформації України.

До теми Activision Blizzard, Microsoft та Rockstar Games зупиняють продаж своїх ігор на території Росії

Отож, у своєму телеграмі Михайло Федоров повідомив, що американська компанія-розробник відеографічних процесорів припиняє продаж товарів на всій території країни агресора.

У цьому рішення NVIDIA приєдналася до не менш відомих високотехнологічних компаній Advanced Micro Devices (AMD) та Intel Corporation, що також нещодавно оголосили про припинення торгівлі в Росії.

Щоправда, схоже на те, що відеокарти NVIDIA все ще можна замовити не напряму, а через дистриб'юторів Gigabyte, MSI та Asus, проте сподіваємося, що це ненадовго.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!