Напевно, всі шанувальники автосимуляторів грали чи хоча б чули про відому серію Forza. Щоправда, в останні роки розробники не тішили геймерів гарними новинами, але вже у цьому все може змінитися.

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Варто розпочати з того, що ця франшиза розділена на дві підсерії: студія Turn 10 відповідає за оригінальну Forza Motorsport, а Playground – Forza Horizon. Саме "з-під пера" студії Playground у 2018 році й вийшла остання гра у цій франшизі – Forza Horizon 4. Наступною мала стати відеогра у підсерії Motorsport, яку й успішно анонсували ще у липні 2020 року. Щоправда, за всі ці місяці розробники так й не поділилися новою інформацією про цей проєкт. Найцікавіше, що навіть чутки з'являються лише про нову Forza Horizon.

Вперше подібна інформація з'явилася ще у листопаді 2020 року. Тоді деякі інсайдери відзначили, що Forza Horizon 5 вийде вже у 2021 році, а події нової частини будуть відбуватися в Японії. За останні кілька місяців майже нічого не змінилося, а інсайдери продовжують наполягати на тому, що нова частина вийде вже у цьому році. Також вони додають, що анонс має відбутися найближчим часом, можливо, вже на масштабній виставці E3 (12 – 15 червня). Щоправда, у питанні сетинґу майбутньої гри вони вже не сходяться.

Ще наприкінці квітня Джефф Грабб відзначив, що навряд чи геймери цього року відправляться саме в Японію. А на наступний день з'явився достатньо непримітний твіт від блогера Джеза Кордена. Останній відзначив, що хотів би відправитися одного разу в Мексику, а також додав емодзі автомобіля та прапору цієї країни. Лише через тиждень Джефф Грабб відзначив, що у цього твіту є прихований сенс. В останньому подкасті Iron Lords він розповів, що його джерела також називають саме Мексику.

Наостанок варто додати, що у назві нової Forza Motorsport відсутня цифра 8, тому деякі користувачі вважають, що ця частина може стати своєрідним перезапуском серії. Можливо, розробка якось затягнулася, тому "на сцену" знову планують випустити саме Forza Horizon.

Трейлер відеогри Forza Horizon 4 – відео