Наверное, все поклонники автосимуляторов играли или хотя бы слышали об известной серии Forza. Правда, в последние годы разработчики не радовали геймеров хорошими новостями, но уже в этом все может измениться.

Интересно Открыли ящик Пандоры: самое интересное из громкого судебного заседания между Apple и Epic Games

Стоит начать с того, что эта франшиза разделена на две подсерии: студия Turn 10 отвечает за оригинальную Forza Motorsport, а Playground – Forza Horizon. Именно "из-под пера" студии Playground в 2018 году и вышла последняя игра в этой франшизе – Forza Horizon 4. Следующей должна была стать видеоигра в подсерии Motorsport, которую и успешно анонсировали еще в июле 2020 года. Правда, за все эти месяцы разработчики так и не поделились новой информацией об этом проекте. Самое интересное, что даже слухи появляются только о новой Forza Horizon.

Впервые подобная информация появилась еще в ноябре 2020 года. Тогда некоторые инсайдеры отметили, что Forza Horizon 5 выйдет уже в 2021 году, а события новой части будут происходить в Японии. За последние несколько месяцев почти ничего не изменилось, а инсайдеры продолжают настаивать на том, что новая часть выйдет уже в этом году. Также они добавляют, что анонс должен состояться в ближайшее время, возможно, уже на масштабной выставке E3 (12 – 15 июня). Правда, в вопросе сетинга будущей игры они уже не сходятся.

Еще в конце апреля Джефф Грабб отметил, что вряд ли геймеры в этом году отправятся именно в Японию. А на следующий день появился достаточно неприметный твит от блогера Джеза Кордена. Последний отметил, что хотел бы отправиться однажды в Мексику, а также добавил эмодзи автомобиля и флага этой страны. Только через неделю Джефф Грабб отметил, что у этого твита есть скрытый смысл. В последнем подкасте Iron Lords он рассказал, что его источники также называют именно Мексику.

Напоследок стоит добавить, что в названии новой Forza Motorsport отсутствует цифра 8, поэтому некоторые пользователи считают, что эта часть может стать своеобразным перезапуском серии. Возможно, разработка как-то затянулась, поэтому "на сцену" вновь планируют выпустить именно Forza Horizon.

Трейлер видеоигры Forza Horizon 4 – видео