Увесь цивілізований світ продовжує засуджувати Росію та підтримувати Україну. Не стоять осторонь й представники різноманітних кіберспортивних організацій. А чергове підтвердження цього з'явилося вчора ввечері.

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Російську збірну зняли з Warcraft 3 Nations League

Йдеться про те, що національну збірну Росію зняли з турніру, який називається Warcraft 3 Nations League. Подібною інформацією поділилися вчора представники одразу кількох російських порталів. Згідно з їхніми даними, сталося це через те, що більшість команд просто відмовилися грати з представниками країни-агресора. А через це віддавати їм автоматично перше місце організатори не захотіли.

Відзначимо, що Росія мала виступати в групі B, де її суперниками були такі колективи: Україна, США, Німеччина, Велика Британія та Південна Корея. Також додамо, що сталося це дуже раптово. Річ у тім, що свій перший матч російська збірна мала провести вчора, тобто у день, коли її й вигнали.

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