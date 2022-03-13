Увесь цивілізований світ продовжує засуджувати Росію та підтримувати Україну. Не стоять осторонь й представники різноманітних кіберспортивних організацій. А чергове підтвердження цього з'явилося вчора ввечері.
До теми Позмагалися: білоруських та російських гравців відсторонили від участі в турнірах з Quake
Російську збірну зняли з Warcraft 3 Nations League
Йдеться про те, що національну збірну Росію зняли з турніру, який називається Warcraft 3 Nations League. Подібною інформацією поділилися вчора представники одразу кількох російських порталів. Згідно з їхніми даними, сталося це через те, що більшість команд просто відмовилися грати з представниками країни-агресора. А через це віддавати їм автоматично перше місце організатори не захотіли.
Відзначимо, що Росія мала виступати в групі B, де її суперниками були такі колективи: Україна, США, Німеччина, Велика Британія та Південна Корея. Також додамо, що сталося це дуже раптово. Річ у тім, що свій перший матч російська збірна мала провести вчора, тобто у день, коли її й вигнали.
Інші "кіберспортивні новини"
- NAVI та інші партнери ESL перерахують 125 тисяч доларів у благодійні фонди, які допомагають постраждалим українцям.
- На тлі російської агресії Valve відклала на невизначений термін весняний сезон Dota Pro Circuit 2021/2022 у Східній Європі.
- Аналогічно вчинили й організатори змагання з назвою PUBG Continental Series 6. Вони також перенесли відкриті кваліфікації у Східній Європі на невизначений термін.
- Схоже рішення прийняли й організатори ліги EMEA Championship 2022 у дисципліні League of Legends: Wild Rift. Вони скасували всі матчі команд зі Східної Європи.