Весь цивилизованный мир продолжает осуждать Россию и поддерживать Украину. Не стоят в стороне и представители разных киберспортивных организаций. А очередное тому подтверждение появилось вчера вечером.

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Российскую сборную сняли с Warcraft 3 Nations League

Речь идет о том, что национальную сборную Россию сняли с турнира, который называется Warcraft 3 Nations League. Подобной информацией поделились вчера представители сразу нескольких российских порталов. Согласно их данным, произошло это потому, что большинство команд просто отказались играть с представителями страны-агрессора. А из-за этого отдавать им автоматически первое место организаторы не захотели.

Отметим, что России должна была выступать в группе B, где ее соперниками были такие коллективы: Украина, США, Германия, Великобритания и Южная Корея. Также добавим, что произошло это внезапно. Дело в том, что свой первый матч российская сборная должна была провести вчера, то есть в день, когда ее и выгнали.

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