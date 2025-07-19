Стильний інді-шутер MOUSE PI For Hire отримає офіційну українську локалізацію

Інді-шутер MOUSE P.I. For Hire, який поєднує візуальний стиль Cuphead із геймплеєм DOOM та заробив чималу популярність в мережі ще до свого релізу, отримає офіційну українську локалізацію.

Українська продовжує з'являтися у відеоіграх різних ґатунків, і цього разу нас потішили інді-розробники з Fumi Games, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

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Майбутній реліз MOUSE P.I. For Hire став цікавішим для українців?

Ще у травні 2023 року в соцмережі X стало вірусним відео, що демонструвало цікавий концепт для шутера, який би поєднав естетику Cuphead з бадьорим ігровим процесом на кшталт DOOM.

Відтоді, увага геймерів дозволила Fumi Games привабити інвестиції та розвивати свій проєкт, який вже наближається до релізу.

Шутер від першої особи у стилі "нуар", натхненний естетикою класичних мультфільмів 30-их років XX століття, дозволить гравцям взяти під контроль приватного детектива Джека Пеппера, який розплутуватиме злочини у власній неповторній манері.

Демо з ігровим процесом – дивіться відео

Завдяки активному обговоренню в Steam, розробники та видавці помітили запит на додавання в проєкт української та вирішили його вдовольнити.

Реліз MOUSE P.I. For Hire планується до кінця 2025 року на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One та Nintendo Switch.