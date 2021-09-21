Висміяв повстанців та їхні методи боротьби: Джанкарло Еспозіто розповів про Far Cry 6

Компанія Ubisoft продовжує ділитися новою інформацією про відеогру Far Cry 6. А допомогти їм у цьому вирішив актор Джанкарло Еспозіто, який зіграв головного антагоніста.

Напевно, всі шанувальники Far Cry знають, що розробники з Ubisoft творчо підходять до реклами ігор цієї серії. Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати короткометражка з назвою "На власному досвіді", яка присвячена головному антагоністу Far Cry 3.

До теми Денні Трехо та кросовер з серіалом: Ubisoft розповіла про додатковий контент для Far Cry 6

Не стала винятком й нова частина, наприклад, кілька місяців тому її розробники випустили серію гумористичних відео із загальною назвою "Не намагайтеся це повторити". А вчора на їхньому ютуб-каналі вийшло кілька подібних роликів з Джанкарло Еспозіто – актором, який зіграв головного антагоніста гри Антона Кастільйо. Усього вийшло чотири таких відео, а тому коротко розповімо про кожне.

На першому можна побачити Джанкарло Еспозіто, який приміряє новий костюм, та паралельно розповідає про свого героя. Він назвав цього персонажа "наймоторошнішим злодієм" у своїй кар'єрі, а також додав, що цього разу в нього буде особливий опонент – геймери. Але він впевнений, що вони будуть гідними суперниками. Щоправда, загалом він висміяв повстанців та їхні методи боротьби, мовляв, вони збираються скинути могутнього диктатора за допомогою зброї зібраної зі сміття, дитячих рюкзаків та милого песика.

Друге відео присвячене вогнемету повстанців, який вони зібрали з різноманітного сміття. Джанкарло розібрав цю зброю, а також похвалив його творців за винахідливість. Щоправда, на його думку, з таким озброєнням у повстанців немає жодного шансу. Також в одному з відео актор дав "корисні" поради гравцям, які будуть грати у Far Cry 6. Наприклад, він порадив геймерам не їздити на танках, бо їх легко підірвати, а також сказав, що з ракетниць варто стріляти в союзників, мовляв, це гарний жарт. А останнє відео з цієї серії присвячене відповідям на питання фанатів. З цікавого Джанкарло відзначив, що за його персонажа не можна буде зіграти, а Дієго – це не Ваас з Far Cry 3.

Знайомство з Антоном Кастільйо: відео

Розбір саморобного вогнемету: відео

"Корисні" поради: відео

Відповіді на питання фанатів: відео